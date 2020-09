Bal traslada a Calvo que tiene que elegir: o la vía de Ciudadanos o separatismo

El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, se reunió ayer con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a la que dejó claro que el Ejecutivo tiene que elegir para pactar los Presupuestos de 2021 entre Ciudadanos o los independentistas: “Son dos vías incompatibles”.

Tras casi hora y media de reunión en el Congreso, Bal comapreció en una rueda de prensa donde dijo que cree que la vicepresidenta recibió claramente el mensaje y que espera que elija al grupo naranja porque “la inmensa mayoría de los españoles y Bruselas quieren unos Presupuestos con Cs” ya que, según afirmó, suponen una garantía de “moderación, igualdad y centralidad”.

Ciudadanos insistió en que la línea roja para negociar las cuentas públicas es que estén ERC y EH Bildu, al asegurar que para ellos sería “radicalmente inadmisible que el Gobierno se pusiera de rodillas ante los separatistas”, pero no pone objeciones a otros grupos y, por tanto, actuarán según su criterio y pensando en el interés común.

“Si se nos presentan unos presupuestos sensatos, centrados y razonables, llenos de soluciones para los españoles, a Cs le dará igual lo que haga el resto”, puntualizó.

Edmundo Bal, que acudió a la reunión con el secretario general del grupo parlamentario, José María Espejo, urgió a la vicepresidenta primera a que presenten cuanto antes el borrador de los presupuestos para poder ir estudiándolo, aunque tener las cuentas aprobadas no es imprescindibles para recibir la ayuda europea.

En este encuentro, enmarcado en la ronda que está llevando a cabo el Gobierno para buscar aliados para sacar adelante las cuentas públicas, Bal dijo haber constatado que los canales de interlocución que se abrieron con la negociación de las prórrogas del estado de alarma, siguen funcionando bien.

Según aseguró Bal, Calvo es consciente de que Ciudadanos no estará en la ecuación con ERC y EH Bildu porque estos partidos condicionarán las cuentas “a su propio beneficio territorial”, a que se celebre “una mesa de la vergüenza” y se hable de autodeterminación, informa Efe.

Inés Arrimadas. Previamente a la reunión, la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, advirtió que el Gobierno no caerá porque Cs no entre en la ecuación presupuestaria, pero si está, pueden condicionarla: “Podemos anular las exigencias que pediría el separatismo y que algunas barbaridades que han anunciado (Podemos) nos las podamos ahorrar”.

“A mi no me gusta este gobierno ni sus socios, pero decir que si no salen estos Presupuestos, el Gobierno va a caer es mentira porque ahí están Bildu y ERC”, subrayó Arrimadas en una entrevista en la Cope.

Insistió en que a ella le cuesta “horrores” pactar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez pero “en tiempos de crisis y desgracias hay que tener la cabeza fría y ser práctica. Hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor”.

Por eso sigue con la mano tendida “no a Sánchez e Iglesias sino a los españoles”, según puntualizó, ignorando los últimos desplantes de Sánchez, en alusión a que hace una semana el presidente volviera a recordar “la foto de Colón”, y recalcando que como las previsiones económicas son “terribles”, Cs no se puede ir a un rincón y quedarse “con los brazos cruzados”.

“Falta estabilidad”. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró tras la reunión que “hace falta estabilidad” parlamentaria y “es momento de la política con grandeza y poco egoísmo”.

La número 2 del Gobierno cerró con la formación que lidera Inés Arrimadas la primera parte de la ronda de contactos que está haciendo con las formaciones políticas con presencia en el Congreso.

El objetivo fue, en cada reunión, tener una toma de contacto para exponer el plan normativo aprobado en el Consejo de Ministros el día 8, en el que la negociación de los presupuestos está incluida.

Pero también para transmitir que el Gobierno necesita “apoyos” para sacar adelante su plan, y obviamente, el proyecto de cuentas públicas para el ejercicio de 2021.