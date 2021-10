Bárcenas, condenado por pagar las obras de Génova con la caja B

···Entre críticas por parte de PSOE, Podemos y Cs, el PP de Pablo Casado optó por guardar silencio y no hacer declaraciones tras ser condenado como responsable civil por el uso de la caja B del partido para costear las obras de Génova. Cuando las noticias sobre este juicio coparon los titulares en febrero, el líder del PP ordenó a los suyos no dar más explicaciones sobre una corrupción que circunscribió al pasado y el PP no se sale del guion. Este jueves afirmaban en Génova que ya han dicho “todo lo que tenían que decir”.