Bárcenas declara ante el tribunal de la caja B que Rajoy cobró sobresueldos

El extesorero del PP Luis Bárcenas volvió ayer a acusar a antiguos altos cargos del partido como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal de recibir sobresueldos con dinero de la caja B, un sistema de retribución “complementaria”, dijo, que partió del exsecretario general Francisco Álvarez Cascos.

Insinuó además que, cuando sus famosos “papeles” salieron a la luz, un presunto emisario del PP le ofreció medio millón de euros por alterar los conceptos de las anotaciones y sembrar con ello dudas sobre su veracidad, según informa la Agencia Efe.

Bárcenas, en prisión por el caso Gürtel, regresó ayer a la Audiencia Nacional para declarar en el juicio por el pago de casi un millón de euros con dinero de la presunta caja B del PP para la reforma de la sede de la calle Génova de Madrid, en el que se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años de cárcel.

Su declaración se produjo después de que la sala descartase su petición de enfrentarse en un careo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a quien Bárcenas situó de nuevo entre los exaltos cargos que, según él, recibieron sobresueldos de la que volvió a llamar “contabilidad extracontable” del partido.

Ya lo dijo en la carta que envió a la Fiscalía prometiendo colaborar, y ayer también volvió a mencionar desde exsecretarios generales del PP como María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes o Javier Arenas, hasta exministros como Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato o Federico Trillo.

Normalmente, explicó, era su predecesor en la Tesorería, el fallecido Álvaro Lapuerta, quien daba las instrucciones sobre las entregas y “se desplazaba al Ministerio correspondiente”, después de que él, que tenía el dinero en una caja en su despacho, lo metiese en sobres.

La “instrucción” de operar así nació, según Bárcenas, de Cascos ante la necesidad de tener “dinero de esas características” para pagos, y acabó entre 2009 y 2010, tras estallar el caso Gürtel, con la entrega de 50.000 euros de un empresario que él dividió y abonó a Rajoy y a Cospedal.

“Les doy los sobres y ellos sabrán lo que tienen que hacer”, afirmó tras asegurar que desde junio de 2008 él realizó “siempre” “las entregas” a ambos exdirigentes.

Precisó que él lo que “llevaba era la contabilidad de la caja B”, reflejada en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ que, sin embargo, él denominó “papeles del PP”.

Aquella documentación salió a la luz en 2013 tras publicarla el diario El País –una filtración de la que se desvinculó y atribuyó a una deslealtad del exdiputado del PP Jorge Trías–, y cuando aquello ocurrió, insinuó, recibió una oferta de un emisario del partido.

Según él, el abogado Javier Iglesias le ofreció medio millón por alterar información de dichos papeles para crear dudas sobre su veracidad. Ese dinero lo pagarían empresarios, explicó Bárcenas, quien reclamó 975.000 euros como indemnización.

El extesorero, que negó haber recibido sobresueldos porque él y Lapuerta tenían “el mayor nivel retributivo” en “nómina”, dijo que cuando el PP ganó las elecciones en 1996 “cargos importantes” como Rato, Rajoy, Mayor Oreja o Arenas, entraron en el Gobierno y la ley les impidió que siguiesen cobrando del partido por “gastos de representación”. Entonces, “la propuesta que recibe” Lapuerta era “complementar” su sueldo con “fondos de la contabilidad extracontable”.

Aunque entre esos cargos no situó a Esperanza Aguirre, sí volvió a involucrarla en el cobro de donativos de empresarios, concretamente de 60.000 euros por parte de un constructor, como hizo al declarar en el caso Púnica. Una cantidad que, sin embargo, no se refleja en sus “papeles” porque se la entregaron en mano ese día, que no supo situar si fue en 2007 o 2008.

El fiscal centró su interrogatorio en el supuesto pago en negro de la reforma de la sede de la calle Génova, de la que Pablo Casado ha anunciado que prevé desprenderse por las sospechas de irregularidades en esas obras.

Bárcenas admitió desconocer de quién partió pagar con dinero de la caja B parte de esa reforma y señaló que él sólo asistió a una reunión en la que Lapuerta propuso al arquitecto hacer esos pagos de forma “extracontable”.

El arquitecto Gonzalo Urquijo, propietario de Unifica, pidió consultar la oferta con su socia Belén García que, como él, se enfrenta a tres años de cárcel, y, cuando en noviembre de 2006 recibió la primera cantidad (184.000 euros), les dijo “expresamente” que era la primera vez que le pagaban “un sueldo entero, por anticipado y en efectivo”.

Apuntó que parte de las obras se pagaron en “B”, sin declararlo a Hacienda, y dijo ser consciente de que no se ajustaba a las normas “mercantiles del momento”.

Sobre la supuesta operación desde el PP para comprar acciones de Libertad Digital, apuntó a Acebes como la persona que dice a Lapuerta que tiene interés en dicha adquisición con fondos del partido, y quien, con Eduardo Zaplana, se dedicaron a “mover” a varias personas para que suscribiesen acciones, que le reintegraba el partido.