Benedicto XVI protagoniza el Ángelus de Año Nuevo tras su fallecimiento

El papa pidió, en el Ángelus de este 1 de enero, oraciones por Benedicto XVI, a quien definió como “fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia”, después de que falleciera este sábado 31 de diciembre a los 95 años.

“En estas horas invocamos su intercesión en particular para el papa emérito Benedicto XVI, que ayer por la mañana dejó este mundo. Nos unimos todos juntos, con un único corazón y una única alma, al dar gracias a Dios por el don de este fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia”, señaló Francisco, concluida la celebración de la eucaristía de la solemnidad de santa María, Madre de Dios.

Los restos mortales del papa emérito serán expuestos en la basílica de San Pedro del Vaticano para que los fieles que quieran puedan pasar a darle un último adiós a partir de este lunes 2 de enero.

Este domingo 1 de enero se celebró la LVI Jornada Mundial de la Paz bajo el lema ‘Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el covid-19 para trazar juntos caminos de paz’. El papa felicitó a todos los presentes y a quienes siguieron su oración, agradeciendo en particular a las felicitaciones de los dirigentes italianos.

Con motivo de la Jornada de la Paz, lamentó la guerra en Ucrania y en otras regiones del mundo e instó a seguir trabajando por la paz “sin perder la esperanza”. De esta forma, Francisco reiteró su llamamiento a la paz en Ucrania, considerando “intolerable” que todavía hoy continúe la invasión rusa y los bombardeos contra el país.

“Deseó que los esfuerzos de todos los pueblos vayan dirigidos al desarrollo, la salud, alimentación y el trabajo, ya que es continuo el grito de ¡No a la guerra y al rearme!”, enfatizó.

Además, el pontífice centró su alocución en el “lenguaje típico de la maternidad” que es “la ternura del cuidado”. En este sentido, destacó que María “acoge con sorpresa el misterio que vive, custodia todo en su corazón y, sobre todo, se preocupa del Niño”, según el relato evangélico de Lucas.

Maternidad: cuidar con ternura. “El lenguaje proprio de María es el de la maternidad: cuidar con ternura del Niño. Esta es la grandeza de María. Mientras los ángeles hacen una fiesta, los pastores acuden y todos alaban a Dios en voz alta por el acontecimiento que había sucedido, María no habla, no entretiene a los invitados explicando lo que le ha sucedido, no roba el protagonismo. Al contrario, pone en el centro al Niño, cuidándolo con amor”, resaltó.

El papa elogió cómo las madres continúan “poniendo en el centro de todas las atenciones a sus niños: los alimentan, los estrechan entre sus brazos, los acuestan con dulzura en la cuna”. “Cuidar: este es también el lenguaje de la Madre de Dios”, recalcó el papa.

Multitudinario. La ciudad de Roma se prepara para despedir a Benedicto XVI y espera que unas 35.000 personas acudan a velar los restos mortales del difunto papa emérito y unas 60.000 acudan el jueves 5 de enero a la ciudad eterna, cuando el papa Francisco presidirá su funeral, según informó el prefecto de Roma, Bruno Frattasi, durante el Comité provincial de Orden y Seguridad convocado de urgencia.

El cuerpo de Benedicto XVI será expuesto desde este lunes 2 en la Basílica de San Pedro para el último adiós a los fieles y, mientras tanto reposan en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde falleció este sábado a los 95 años. Hasta que abra la capilla ardiente a las 9.00 horas del lunes no se prevén visitas oficiales ni oraciones públicas.

La capital italiana ya se llenó de periodistas que se trasladaron hasta allí para cubrir este evento histórico y sin precedentes en la era moderna de la Iglesia católica. La última vez que un papa renunció al pontificado fue en 1415, cuando Gregorio XII dio un paso al lado tras la huella de Celestino V, el primer obispo de Roma que abandonó la sede petrina en 1294.

Durante los tres días en los que el féretro del papa emérito estará expuesto en San Pedro, es decir, desde la mañana del 2 de enero hasta la tarde del miércoles 4, se esperan entre 30.000 y 35.000 personas. Para el día del funeral, el jueves 5 de enero, según Frattasi, habrá entre 50.000 y 60.000 personas. “Dependerá de varias variables, entre ellas el tiempo, pero parece que será bueno”, anticipó el funcionario. Por razones de seguridad, el día del funeral se prohibirá el espacio aéreo sobre la plaza de San Pedro.

Además, se tomarán otras medidas de seguridad como el refuerzo de los agentes que patrullarán las calles y de los equipos médicos. “Contaremos con al menos 1.000 agentes de las fuerzas del orden sobre el terreno para el funeral, una cifra no inferior a la prevista para la Nochevieja” declaró Frattasi. “Habrá guardias médicas, se contratará a 500 voluntarios de Protección Civil, que también tendrán la misión de informar sobre las colas y las esperas. También habrá ambulancias y 118 puestos ambulatorios”.

La ciudad de Roma también previó un aumento de los medios de transporte para garantizar una organización eficaz en lo que respecta a los desplazamientos por la ciudad. “Se reforzará el transporte público y habrá dos áreas de intercambio, una en el metro de Anagnina y otra en el metro de Laurentina, para que las personas que vengan con sus propios medios de transporte puedan aparcar lejos de la plaza de San Pedro”, declaró el funcionario.

También se previó la gestión y la regulación de las masivas llegadas de fieles a la plaza de San Pedro, para rendir homenaje y decir el último adiós a Benedicto XVI, con el objetivo primordial de evitar posibles estampidas humanas.