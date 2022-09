Bolaños dice que no se olvida de recuperar la vida de los palmeros

Madrid. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aseguró ayer, desde Santa Cruz de La Palma, que “los focos se han apagado y el Gobierno no se olvida de La Palma y no se va a olvidar hasta que el último palmero no reconstruya su vida”. Añadió que el 80% de los 600 millones de euros para paliar los efectos del volcán ya se movilizaron.

Recordó que los ministros visitaron La Palma 50 veces y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado 10. Agregó que a Canarias “le viene bien” que haya un presidente socialista en el país “frente a un Partido Popular con líderes como Casado, que proponía bajar el IVA o un Feijóo que recomienda utilizar un medio de transporte entre las islas desaparecido hace años”. EP