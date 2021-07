Bolsonaro no ve bien investigar a los activistas de ultraderecha

Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideró “injustas” las investigaciones en curso en la Corte Suprema contra activistas de ultraderecha que piden una intervención militar, algo que en su opinión está amparado por la “libertad de expresión”.“Si alguien comete algún acto antidemocrático es contra el Gobierno federal, no es contra alguien del Supremo. Y yo no reclamo porque lo entiendo como libertad de opinión”, dijo Bolsonaro. “Eso es libertad de expresión. Está en la Constitución. Yo respeto eso. Otros, no. No es justo castigar, abrir una investigación contra esas personas”, añadió. Bolsonaro criticó de esta forma las investigaciones abiertas en el Supremo d a partir de una serie de manifestaciones en las que se pidió el “cierre” del alto tribunal y el Parlamento. EFE