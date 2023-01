Boris Johnson desvela que Putin le amenazó con atacar Reino Unido

El exprimer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, le amenazó con atacar el Reino Unido con misiles en los días previos a la invasión rusa de Ucrania. «Sólo me llevaría un minuto», le habría dicho el presidente ruso, según cuenta Johnson en un documental de la BBC. Las palabras de intimidación de Putin se pronunciaron durante una «larga conversación» telefónica en febrero de 2022, en la que Johnson trató de advertirle de que la guerra sería una «verdadera catástrofe» para Rusia.

El dirigente conservador británico le dijo durante la conversación que la invasión de Ucrania acarrearía sanciones por parte de Occidente y acercaría las tropas de la OTAN a las fronteras rusas, según su propio relato. «En un momento dado, me amenazó diciendo: ‘Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil, solo me llevaría un minuto», afirma Johnson. «Me da la impresión, sin embargo, por el tono relajado que había adoptado, por el tipo de aire de indiferencia que mostraba, que solo me estaba siguiendo el juego mientras yo trataba de convencerle para que negociara», añade.

Los detalles de la conversación entre ambos líderes han aparecido en un nuevo documental de la BBC, Putin vs the West (Putin contra Occidente), que repasa las complicadas relaciones entre Rusia y Occidente desde 2014, el año en que Putin se anexionó la península ucraniana de Crimea.

FALSA GARANTÍA. Nueve días antes de aquella conversación, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Sergei Shoigu. De acuerdo con el documental, Wallace abandonó la capital rusa con la garantía de que Rusia no invadiría Ucrania, aunque según Wallace, ambas partes sabían que era mentira. «Fue algo así como: sabes que te estoy mintiendo y yo sé que me estás mintiendo pero, aun así, te voy a mentir».

Rusia quiere tomar Bajmut. Por su parte, Rusia está poniendo toda la carne en el asador para lograr conquistar Bajmut, la preciada localidad del Donbás, antes de que entren en acción, en unas semanas, los tanques suministrados por Occidente. Esta manida y tajante metáfora podría reflejar con sorprendente exactitud lo que está sucediendo en el frente bélico oriental de Ucrania. Porque, a decir de Kiev, el Ejército ruso no deja de enviar al asalto a oleadas de hombres, la mayoría de los cuales son aniquilados en la misma línea de frente, con el objetivo de avanzar, aunque sea unos pocos metros.

El gobernador de las autoridades de la ocupación rusa en la provincia de Donetsk, Denis Pushilin, aseguró ayer que sus tropas habían logrado introducirse y fijar posiciones en la localidad de Vuhledar, un pequeño enclave minero que, pese a las vicisitudes, se había mantenido bajo control ucraniano desde el inicio de la guerra. Con el ánimo de cerrar la tenaza y dificultar los suministros en Bajmut, el grupo Wagner, acusado de enviar prisioneros al frente para ser utilizados como carne de cañón, centraba sus ataques en la población de Blahodane. Mientras el bando ruso aseguraba que ya se hallaba bajo su control, el bando ucraniano en cambio sostenía que los combates proseguían.