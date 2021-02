Bruselas afirma que Rusia ha dejado claro que no tiene intención de mejorar la relación con la UE

Bruselas. La Comisión Europea (CE) señaló ayer que Rusia “ya ha dado una indicación clara” de no querer colaborar con la UE durante el viaje a Moscú del Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, por lo que a Bruselas no le ha sorprendido la entrevista del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, diciendo que puede romper relaciones con Bruselas si se aprueban nuevas sanciones. El portavoz del alto representante, Peter Stano, señaló que la Comisión no suele responder a comentarios individuales, aunque dijo haber tomado nota tanto de las declaraciones del ministro ruso, como de la clarificación posterior del Kremlin.

“Lo que está claro es cuál es la idea de Rusia sobre cómo avanzar en esta relación. Y para eso no necesitamos que el ministro de Exteriores dé una entrevista en un medio local, ya tuvimos una indicación clara en la forma en la que respondieron a la iniciativa del Alto Representante para ver si quieren revertir la tendencia negativa en nuestra relación”, señaló Stano. Borrell no ha descartado la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia, EFE