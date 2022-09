Bruselas evita apoyar el MidCat tras las críticas de Macron y pide más datos sobre su viabilidad

GASEODUCTO. La Comisión Europea evitó este martes respaldar a España en su defensa del proyecto de gasoducto MidCat para unir la Península Ibérica con el resto de la UE a través de los Pirineos porque y pidió más datos para evaluar la viabilidad de la iniciativa, horas después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazara de plano relanzar este proyecto.

“No podemos dar una posición específica en este momento, hace fala que los Estados miembro y los promotores avancen en el análisis sobre las posibilidades de viabilidad del proyecto y entonces estaremos en medida de dar nuestra opinión sobre un proyecto preciso”, indicó el portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Tim McPhie, en una rueda de prensa en Bruselas.

“Todo proyecto transfronterizo adicional de infraestructuras que unan la península ibérica con el resto de la Unión Europea necesita más evaluaciones de los países implicados y de los promotores del proyecto, por eso la Comisión no puede tomar posición”, insistió el portavoz, que recordó que el MidCat no forma parte de la última lista actualizada de Proyectos de Interés Común (PIC) que reciben fondos comunitarios. McPhie recordó que el MidCat llegó a ser candidato a incorporarse a esta lista de infraestructuras energéticas en 2019 pero que “tanto Francia como España en ese momento se opusieron a su inclusión” porque no era un proyecto “maduro”, por lo que debía quedar aparcado pendiente de nuevas evaluaciones.

“No es y no ha sido un proyecto de interés común”, continuó el portavoz comunitario, quien insistió en que le corresponde ahora a España y Francia continuar su examen para decidir sobre su viabilidad antes de “llegar a una fase en la que podamos (el Ejecutivo comunitario) juzgar el proyecto”. EP