Bruselas fija condiciones al diálogo con los talibanes y estudia regresar a Kabul

La Unión Europea impuso este viernes condiciones para dialogar con los talibanes -como el respeto a los derechos humanos o evitar que Afganistán se convierta en refugio de terroristas- y se plantea tener presencia en Kabul para comprobar que se cumplen sus requisitos y continuar las evacuaciones, informa Efe.

“Sabemos perfectamente que los talibanes se enfrentan a escasez de liquidez, no solo para pagar salarios, sino para pagar cualquier cosa”, dijo el alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, al término de la reunión que celebraron este jueves y viernes en Eslovenia los ministros de Exteriores europeos.

Instituciones financieras como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional han parado los desembolsos a los nuevos líderes afganos y la UE también ha congelado la ayuda al desarrollo, lo que ha llevado a que una economía como la afgana, muy dependiente de la ayuda exterior en las casi dos décadas de ocupación estadounidense, esté al borde del colapso desde que la llegada al poder de los talibanes motivase el bloqueo de fondos.

“El nuevo gobierno afgano tendrá que lidiar con ello y estamos dispuestos a ayudar con condiciones”, dijo Borrell.

La UE pide a los talibanes que Afganistán no se convierta en un refugio de terroristas; que respete los derechos humanos, especialmente los de las mujeres; que formen un gobierno “inclusivo”, que respeten la libertad de prensa y que garanticen el acceso de la ayuda humanitaria, indicó el exministro español.

“Algunos dirán que los talibanes no cumplirán las condiciones. Veremos”, comentó el alto representante, y añadió que el contacto con los insurgentes se “incrementará, dependiendo del comportamiento de este gobierno”.

Los Veintisiete se plantean negociar con los talibanes desde un punto de vista “operacional”, señaló, porque “tenemos que discutir asuntos importantes, el primero y más acuciante es cómo vamos a evacuar a los varios cientos o miles de personas que nos hubiera gustado evacuar por vía aérea”.

Por eso, añadió, la UE se plantea tener una presencia en Kabul, ya que “es mucho más fácil hablar con alguien que está en la misma ciudad que por videoconferencia”.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró a Efe que “no estaríamos hablando de una embajada”, sino que la idea es poder abrir una “oficina”.

“Los Estados miembros no van a reabrir mañana las embajadas, nosotros no vamos a reabrir una delegación con un jefe de delegación como si no hubiera pasado nada”, se pronunció el alto representante en la misma línea, subrayando que esa posible presencia “no es el primer paso hacia el reconocimiento” de un gobierno talibán.

Fuentes europeas dijeron a Efe que la estancia en Afganistán “podría ser a nivel técnico o humanitario”.

No obstante, la UE tendrá presencia en Kabul si “se puede trabajar con seguridad”, dijo el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, puntualizando que “al menos a corto plazo no se ve como algo que pueda llevarse a cabo”.

En ese caso, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que coordinaría la labor de los Estados miembros que quieran participar, trasladaría su presencia a Doha, “que es el lugar más cercano desde el punto de vista de contactar con el gobierno afgano”, señaló Borrell.

Borrell dijo también que más allá del contacto con los talibanes, la UE iniciará una “plataforma política regional de cooperación” con los países vecinos de Afganistán, y entre sus objetivos estará el de la gestión de los flujos migratorios desde Afganistán, la prevención de la “propagación de terrorismo” y luchar contra el crimen organizado.

Una labor que la UE coordinará con Estados Unidos.

Entretanto, Catar espera que se pueda abrir un corredor humanitario en el aeropuerto de Kabul “en las próximas 24 o 48 horas”, según aseguró este viernes su enviado especial en Afganistán, Mutlaq al Qahtani, a su llegada al país asiático.

“Espero en las próximas 24 ó 48 horas la apertura de corredores humanitarios para la entrada de la ayuda humanitaria por el aeropuerto de Kabul y otros aeropuertos abiertos, además de la libertad de movimientos y el viaje de los extranjeros o los afganos que tienen los documentos necesarios para viajar”, dijo Al Qahtani, en declaraciones a Al Yazira.

Al Qahtani añadió que pretende también hablar con los talibanes “sobre varias cuestiones políticas respecto a la transición pacífica del poder y la consecución de un acuerdo político en Afganistán”.

Precisamente, los insurgentes aseguraron este viernes que el anuncio del nuevo Gobierno aún tendrá que esperar un tiempo, a falta de la fecha oficial, después de que se especulase con que podría ser tras los rezos del viernes.

Los talibanes intensificaron en las últimas horas su ofensiva en la provincia norteña de Panjshir, la única de las 34 regiones afganas que no ha caído en manos insurgentes, con ataques desde todas las direcciones que causó bajas en ambos bandos.