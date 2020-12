Calviño aboga por no elevar el SMI sin un pacto social

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmó ayer que si sindicatos y empresarios no llegan a un acuerdo sobre la cuantía del salario mínimo interprofesional para 2021, es “partidaria” de no elevarlo y esperar para tomar esta medida a que la recuperación “esté más enfilada”.

En unas declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, señaló que el Ejecutivo tiene un compromiso “muy claro” con la subida del SMI, actualmente situado en 950 euros mensuales por catorce pagas, pero “la cuestión es si, en las actuales circunstancias económicas, es el momento adecuado y oportuno” para incrementar esta renta.

“El Gobierno no ha tomado la decisión. Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor es que hay que tomarse un poco de tiempo, hasta el momento en que tengamos enfilada la recuperación económica y haya una mayor certidumbre”, explicó.

Indicó que no es lo mismo elevar el SMI en un contexto de crecimiento económico que hacerlo con una previsión de caída del PIB de dos dígitos. “Nosotros tenemos que tomar una decisión que sea la adecuada desde el punto de vista del interés general y nuestra prioridad debe ser impulsar el crecimiento económico y empleo”, apuntó.

Preguntada sobre si las empresas no podrían asumir un incremento del SMI de 9 euros mensuales, que es lo que aumentaría de elevarse esta renta lo mismo que las pensiones, el sueldo de los funcionarios y la previsión de IPC para 2021, la vicepresidenta fue muy clara: “No estamos hablando de que se lo permitan o no las empresas. Estamos hablando de imponer una decisión a empresas que no saben si abren o no el año que viene, si contratan o no”.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló sin embargo que “sería muy preocupante” que las empresas españolas “no pudieran soportar una subida de apenas 9 euros” en el SMI en 2021.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Efe, afirmó que hay un debate “abierto” sobre el SMI en 2021, que afecta a unos 1,5 millones de trabajadores, y emplazó a la reunión prevista para ayer por departamento con la patronal y los sindicatos.

“Si la economía y las empresas españolas no pueden soportar una subida que no alcanza ni siquiera 9 euros es que estaríamos en un espacio muy grave”, insistió.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, apuntó por su parte que la decisión sobre la evolución del Salario Mínimo Interprofesional se mantiene en el Gobierno y que “cualquier momento que nos permita tener una mejor visión sobre la situación económica nos ayudará” con una medida de ese calado.

“Siempre es cuestión de oportunidad”, dijo en declaraciones a la prensa con motivo de una visita el viaducto de Teixeiras, en Laza, en la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Una observación que llega después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos se mostrase partidaria de tomarse “un poco de tiempo” al respecto.

Tras referirse a la reunión de la mesa del diálogo social, indicó que ya sea más tarde o más temprano, se trata de un acuerdo de legislatura “y lo mantenemos”.

Se puede adoptar en enero o en junio de 2021. Margen temporal “no significa renunciar a nada”, zanjó.