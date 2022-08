Calviño dice ver al líder de la oposición en las posiciones más extremas

Rota. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño,señaló este sábado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “parece” estar “alineándose con las posiciones más extremas del PP”, al ser preguntada por la propuesta del líder popular para volver a tipificar en el Código Penal el delito de referéndum ilegal.

En declaraciones a los periodistas, señaló que, “desde que ha dejado la Xunta de Galicia, parece” que Feijóo “incluso quiere contribuir a la crispación” política del país.

En contraposición, defiende que “desde hace cuatro años”, el Gobierno ha puesto en marcha “una agenda de diálogo y de reencuentro entre los catalanes”, que “ha mejorado sustancialmente la convivencia de la sociedad” en esta comunidad. “Ésa es la línea en la que tenemos que seguir”, consideró.

Le reclamó asimismo que “salga del rincón del no, empiece a arrimar el hombro y desbloquee” la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considerando que el PP está demostrando que “no tiene ningún tipo de escrúpulo ni problema para mentir, para no cumplir los compromisos y para no contribuir al buen funcionamiento de las instituciones democráticas”.

La renovación de la composición del CGPJ, cuyos 20 miembros son elegidos por el Congreso y el Senado entre jueces y juristas de reconocida competencia, está pendiente desde diciembre de 2018, coincidiendo con el comienzo de la legislatura.