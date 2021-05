Calvo asume la derrota del PSOE, pero la limita solo a la capital española

Asume la derrota sin paliativos, pero con un escudo protector. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, asumió el revés “sin ambages” que sufrió el PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid, pero restó trascendencia nacional a estos resultados, porque se trata de unos comicios “territoriales” y porque, según remarcó, la triunfadora fue al actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y no el líder del PP, Pablo Casado.

Es más, Calvo afirmó que en la noche electoral se vio que Casado “es el número dos del PP”. “Ha permitido que Ayuso lleve al discurso los contenidos más radicales de la derecha. No sé cómo va a funcionar eso en el resto de España”, apostilló.

De este modo, al igual que ya hizo este martes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, la vicepresidenta trató de distanciar tanto al Gobierno como al partido a nivel federal de las consecuencias que pueden tener los resultados cosechados por los socialistas madrileños, con Ángel Gabilondo a la cabeza.

En este sentido, recalcado que “Madrid es España, y es muy importante, pero el resto de España importa y existe, y es conveniente que se empiece a respetar no sólo la diversidad territorial sino todo lo que comporta el conjunto de la nación, que es mucho más grande”.

“Quiero decir con total claridad que el PSOE de Madrid, y en estas elecciones de Madrid, hemos sufrido una derrota que no esperábamos, pero nosotros somos un partido que pronto tiene casi siglo y medio, y hemos pasado por todo tipo de avatares, incluidas cárceles, fosas comunes y el exilio”, recordó.

Por ello, aseguró que como organización saben “leer cada acontecimiento” que les ocurre, y sabrán “salir”, como siempre lo han hecho, “con reflexión y con trabajo”. “Esta vez también lo haremos”. “Saldremos adelante como lo hemos hecho siempre, con reflexión crítica de lo que hayamos podido hacer mal, y mucho trabajo por delante. Queda una legislatura que para el Gobierno es muy importante porque que hay que sacar a España un futuro tras la pandemia. Nosotros estamos en eso, otros están en otras cosas”, defendió.

A este respecto, hizo hincapié en que, al margen de los comicios madrileños, el Gobierno sigue trabajando y que totalmente centrando en luchar contra la pandemia del coronavirus y la crisis económica y social derivada de esta, ahora mediante la vacunación y la gestión de los fondos europeos.

Sobre los motivos de la derrota “del PSOE de Madrid” argumentó que su formación no puede ir a una campaña “a hablar de cañas” y “de una libertad que por lo visto no existía pero era Díaz Ayuso la que gobernaba”. “Para un socialista es difícil hablar de cañas, de ex y de berberechos. Estamos acostumbrados a jugárnosla con programas, gestión y trabajo”, defendió, tras señalar que “no existe una vida a la madrileña ni nada”, y asegurar que la candidata del PP recurrió a frases que se le escucharon “a movimientos independentistas de este país”.

En este sentido, criticó que en la campaña se han escuchado “cosas inentendibles” y “esperpénticas”, mientras el país está recuperándose de una crisis y una pandemia. Además, criticó que Ayuso “no ha rendido cuentas”, aunque admitió que “si hay un electorado que es capaz de entender eso”, ellos lo tienen que “respetar”.

Eso sí, insistió en su crítica a una campaña que “ha consistido en cañas, en no encontrarte con tu ex, y en recibir abrelatas de berberechos”, y avisó de que “España no está para eso”.