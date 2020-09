Casado acusa a Álvarez de Toledo de arremeter contra el partido

destitución. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cargó ayer contra la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, por arremeter contra el partido y por sostener posiciones diferentes a las marcadas por la Ejecutiva sobre la monarquía o la formación de un gobierno de concentración con el PSOE.

El líder de los populares aseguró que “nunca” apostó “tanto” y con tanto “riesgo político” como por Álvarez de Toledo: “Si hiciéramos unas primarias no hubiéramos sido muchos los que hubiéramos apostado por esa portavocía y yo lo hice y no pido a cambio más que no se manipule”. efe