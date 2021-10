Casado advierte de que la España actual ya “está quebrada”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido de que España “está quebrada” y que el Banco Central Europeo (BCE) ha tenido que inyectar 330.000 millones de euros, “de los cuales 120.000 son las emisiones netas de la deuda pública nacional del año pasado”.

“Como nos dejen de comprar deuda o nos suban tipos, hemos quebrado. No es catastrofismo, es realismo y es responsabilidad. Los fondos tienen que venir para crear progreso para España, no para comprar votos”, ha avisado el líder popular en una entrevista publicada este domingo en el diario madrileño El Mundo, recogida por Europa Press. En referencia a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, Casado ha señalado que “son papel mojado” y que están “completamente desfasados” porque, en sus palabras, “hasta el INE ha reducido las previsiones a la mitad”, ha señalao

“Los Presupuestos están admitiendo un déficit en tres años de 300.000 millones de euros, ¿eso quién lo paga? En vez de reducir en 60.000 millones el gasto improductivo, como proponemos nosotros, el Gobierno va a subir los impuestos en 80.000 millones de euros. No me cuadra que hayan metido 27.000 millones de euros de fondos europeos en el Presupuesto: nadie se cree que lo vayan a ejecutar. Esta gente no sabe nada de economía, nada”, ha criticado Casado.

En la misma línea, el presidente del PP ha resaltado que estos Presupuestos “son la constatación de un fraude masivo, que es pedir con una mano 70.000 millones a Europa, para repartir a dedo, y con la otra subir los impuestos 80.000 millones a las clases medias y trabajadoras”. “Europa puede exigir que se hagan reformas estructurales de verdad o ellos no estarán para pagar los bonos peronistas de este Gobierno”, ha sentenciado Pablo Casado. Y por otro lado, ha destacado que su objetivo es alcanzar una “mayoría suficiente” en las próximas elecciones generales para gobernar España. “Queremos tener las manos libres para hacer un programa tan reformista, tan intenso, que yo creo que nadie va a querer compartirlo con nosotros”, ha señalado Casado.

En este punto, el líder popular ha defendido que “tiene que haber menos Gobierno y hay que devolver el poder a la sociedad y sostener el estado del bienestar con empleo”: “Por eso es tan progresista un proyecto que es tremendamente liberal”. Asimismo, ha asegurado que el PP “ya es la única alternativa” al Gobierno y ha dejado claro que “todo el centro derecha” tiene en el PP “su casa”. “Los socialistas históricos están incómodos y el PP tiene que ser el gran partido de centro fuerte, con un plan de gobierno que, sin ánimo de ser grandilocuente, yo compararía al de 1977”, ha apostillado.