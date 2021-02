Casado anuncia que el PP dejará la sede de Génova para romper con el pasado

El presidente del PP, Pablo Casado, ha avanzado este martes que el partido dejará la sede nacional del PP situada en la calle Génova 13 y cambiará su ubicación para romper con el pasado y la corrupción. Según ha argumentado, “no deben seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales”, en alusión a la supuesta caja b del partido.

Así lo ha asegurado en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, convocado para analizar los malos resultados de las elecciones catalanas del domingo, que achaca a la “tormenta perfecta” contra su partido y factores como el “despliegue” con la declaración del extesorero Luis Bárcenas y que, a su juicio, les ha provocado un “coste electoral tremendo”.

Casado ha realizado este anuncio justo una semana después de que arrancase en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto pago de las reformas de la sede del PP con dinero negro y por el que el extesorero del partido se enfrenta a otros años de prisión.

“NO VOLVERÁ A DAR EXPLICACIONES SOBRE NINGUNA CUESTIÓN PASADA”

El presidente de los ‘populares’ ha asegurado que “siempre” ha defendido al PP “en las peores circunstancias y en los peores momentos”, pero ha recalcado que eso “no es justificar las conductas individuales que hayan podido cometer personas concretas al margen de los órganos de dirección y del interés de los afiliados”.

“Por eso desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle”, ha proclamado, para añadir que “no se lo pueden permitir más con el calendario judicial que se avecina”.

En este sentido, ha señalado que “el coste electoral ha sido y es tremendo” y el “daño para la urgente alternativa que necesita España es inasumible”. “Tenemos que dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro que proponemos para los españoles”, ha manifestado.

“LAS HIPOTECAS EN POLÍTICA NO SON HEREDITARIAS”

Es más, Casado ha recalcado que “las hipotecas en política no son hereditarias”, ya que, “no lo han sido para ningún otro partido y no deben serlo” para el Partido Popular. A su entender, no pueden seguir “pagando facturas de cuestiones” que “ni conocen”, “ni tienen nada que ver con un legado impecable de defensa de la libertad y de España, que costó la vida a 24 compañeros, y por el que otros miles han consagrado su vida al servicio público.

Tras asegurar que “cualquier conducta no ejemplar no forma parte del patrimonio a defender del PP”, Casado ha anunciado el cambio de la sede nacional del PP de ubicación, situada en la madrileña calle Génova 13. “Considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales”, ha justificado.

Además, ha adelantado que el partido creará un departamento de ‘compliance’, que establecerá mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y un canal anónimo de denuncias “con absolutas garantías”, a semejanza de lo que sucede en las grandes empresas, según ha explicado.

UNA REGENERACIÓN CON “FIRMEZA” COMO LE “ENCARGARON” EN PRIMARIAS

A su juicio, deben apostar por “una regeneración justa sin actitudes inquisitoriales”, pero “con claridad y firmeza ante la opinión publica”, ya que, según ha dicho, ése fue el compromiso que le “encargaron” los afiliados en las primarias del PP de julio de 2018. “Y creo que es el demarraje que necesita el partido para llegar a nuestra meta cuanto antes”, ha apostillado.

Dicho esto, ha apostado por unir a “una nueva mayoría alrededor de la libertad y contra el proceso de destrucción institucional, económica, social y política que”, en su opinión, “impulsa actualmente el Gobierno y sus socios radicales”.

Tras asegurar que con tantas citas electorales y la pandemia no han tenido “ni un solo momento de normalidad política” y no han realizado el trabajo de renovación programática, que debe orientarse hacia la “integración” de millones de españoles en torno a una “agenda nacional compartida” en torno al PP. “Necesitamos unir para ganar, ganar para gobernar, y gobernar para que Españavuelva al camino del progreso, de la libertad y de la unidad”, ha afirmado.

EL PP HARÁ UNA CONVENCIÓN NACIONAL EN OTOÑO

Por eso, ha avanzado también que el PP celebrará una convención nacional en otoño, con un documento político estratégico “como convocatoria abierta a los españoles, incorporando a representantes de la sociedad civil, distintos sectores y captando talento dentro yfuera del PP”.

“Queremos que vuelvan los que se han marchado, queremos que vengan muchos más que nunca habían estado, queremos que no se vaya nadie, porque aquí se está creando el mejor futuro para España”, ha manifestado, para reiterar su voluntad de ampliar la base electoral del PP en el centro político.

Y después de que Santiago Abascal haya asegurado que habrá ‘sorpassos’ de Vox al PP en toda España, como ha ocurrido en Cataluña, Casado ha subrayado que son “la única alternativa” al “nefasto gobierno” de PSOE y Unidas Podemos. “Debemos garantizar uncambio tranquilo y afrontar los desafíos de una España que sale de la pandemia con profundas heridas”, ha concluido.

ELECCIONES CATALANAS

El líder del PP ha asumido los malos resultados de la formación en Cataluña, si bien cree que “no deben extrapolarse” a nivel nacional, reafirmando así su proyecto a nivel nacional y achacando la debacle electoral a la “tormenta perfecta” contra su partido con las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas durante la campaña.

“Perder ahora otro escaño es una mala noticia que asumimos, pero que no va a debilitar nuestro proyecto”, ha proclamado Casado durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde ha culpado de estos malos resultados al “despliegue y la tergiversación” contra el partido.

En este sentido, Casado ha vuelto a culpar a las declaraciones de Bárcenas apuntando a la antigua dirección del partido a que el PP cayera en las encuestas que publicaban distintos organismos como el Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que, según ha dicho, está “al servicio de un partido electoral”.

“Nunca antes se había visto tal despliegue de ataques en plena campaña electoral y la tergiversación de nuestras declaraciones, ni la implicación de la Fiscalía General del Estado, el CIS y los medios públicos al servicio de un partido”, ha subrayado Casado ante el Comité Nacional del partido.

Aquí, el líder del PP ha incidido en que el escrito de Bárcenas ha ocupado “ocho días” en la campaña electoral, “un tema pasado que nada tiene que ver con esta dirección ni con el candidato”: “No es una táctica nueva, pues ya la sufrimos en las campañas de abril y noviembre, con otros casos que ocuparon titulares en contra de nuestros intereses y de nuestras responsabilidades”.

DEFIENDE A ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Durante su discurso, el presidente ‘popular’ ha dedicado unas palabras al candidato del PPC, Alejandro Fernández, y ha defendido su estrategia electoral de concurrir en solitario, su programa, la orientación de la campaña y la configuración de las listas electorales.

“Alejandro Fernández ha demostrado ser el mejor candidato y tiene todo nuestro apoyo. Como dije antes incluso de convocarse las elecciones, representa un proyecto de largo recorrido para Cataluña que no acaba ahora, sino que empieza”, ha sostenido Casado.

Asimismo, ha reivindicado ante las críticas la implicación de los mandatarios autonómicos y la cúpula nacional del partido en esta campaña en Cataluña para “dar un enfoque nacional que el resto de partidos había dado también”.

En este punto, ha ligado la presencia de dirigentes ‘populares’ a la cobertura mediática que ha tenido el partido durante la campaña. “Al no tener grupo parlamentario no teníamos garantizada la cobertura mediática, como se ha visto por ejemplo en TVE, donde solo salía nuestro candidato cuando iba otro líder nacional”, ha explicado.

REIVINDICA SU ESTRATEGIA CENTRISTA FRENTE A VOX

Durante su intervención, el presidente del PP ha dedicado varios puntos a reivindicar su proyecto de “centro derecha moderado y transversal” tras el ‘sorpasso’ de VOX en estos últimos comicios catalanes.

En este contexto, Casado ha reafirmado su discurso en la moción de censura que presentó VOX y ha llamado a ampliar la base electoral desde posiciones centristas frente a las “estrategias extremistas”. “Necesitamos unir para ganar, ganar para gobernar, y gobernar para que España vuelva al camino del progreso, de la libertad y de la unidad”, ha agregado.

Para ello, ha apostado por seguir los “principios rectores” que se ratificaron en el congreso nacional: “la regeneración y la honestidad, la libertad individual y la igualdad de oportunidades, el estado de derecho y la Nación, la propiedad privada y el libre mercado”.

Según ha dicho, “lo cómodo”, sería sumarse a las “estrategias extremistas” que “están destruyendo la convivencia” y “dar rienda suelta a la polarización y a la confrontación por un puñado de votos”. “Pero el PP no busca eso, no existimos contra ningún español, sino a favor de todos”, ha sentenciado.

MADRID. EUROPA PRESS