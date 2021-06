Casado desvincula la imputación de Cospedal de su presidencia en el PP

El presidente del PP, Pablo Casado, eludió este jueves comentar la imputación de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen porque se trata de una cuestión que, en su opinión, “nada tiene que ver” con su responsabilidad como presidente del PP.

Casado se refirió así en Ceuta, ciudad que visitaba por la crisis migratoria, al ser preguntado por la imputación de Cospedal y cómo podía afectar a la imagen del partido, preguntas de los informadores que provocaron algunos abucheos de los presentes en la comparecencia de prensa, en plena calle, según informa Efe.

“Estoy bastante de acuerdo con estas personas -en relación a los ceutíes que protestaban por la pregunta de los periodistas- ya que hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar”, respondió al respecto.

A juicio del líder del PP, “son cuestiones que nada tienen que ver” con su responsabilidad como presidente de los populares, y “mucho menos” con las preocupaciones que tienen ahora los españoles.

Preguntado sobre si los estatutos del PP obligan a abrir expediente informativo a los militantes imputados, se limitó a subrayar su “compromiso” con los valores “que representa el PP en su servicio público” y a hablar de lo que le corresponde valorar, “y no de cuestiones de las que no tengo ninguna información”, insistió Casado.

A raíz de los abucheos sufridos por los informadores durante la comparecencia de prensa en Ceuta, fuentes de la dirección del PP aclararon que “en ningún caso se trataba de un mitin”, por lo que en el público había ciudadanos “que se han parado espontáneamente”.

“Por lo tanto, las quejas escuchadas ante las preguntas de algunos medios no se han producido por parte de ningún militante del PP, sino por ciudadanos anónimos que se han parado a presenciar las intervenciones de ambos presidentes”, subrayaron.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, mostró su apoyo inequívoco a Cospedal, tras su imputación en el caso Kitchen, al asegurar que está “convencido de que es una persona limpia”.

“Puedo asegurar que confío plenamente en su honorabilidad y me parece que será una cuestión que no tendrá trascendencia posterior”, afirmó sobre la imputación de Cospedal, ya que también está convencido de que “esas cosas se van a aclarar”.

"No debe haber preocupación”, añadió Feijóo, quien argumentó que “cualquier llamada de un juez hay que atenderla con la tranquilidad y colaboración con la que siempre se ha de acudir ante un órgano judicial”.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que si Casado no quiere hablar de la imputación de Cospedal es “porque tiene mucho que callar”.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró que los populares deben explicar si la imputación de su exsecretaria general es algo que se corresponde realmente con el pasado o no, e insistió en que el líder del PP debe ser “más contundente” en sus declaraciones que simplemente limitarse a decir que no valora esas cuestiones, mostrando su respeto por la justicia.