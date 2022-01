Casado reivindica la seriedad ‘popular’ frente a un Sánchez rehén de Podemos

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este domingo la seriedad y la certidumbre de su formación, que ha retratado como la del campo y de la tierra, frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su “debilidad” porque le considera “rehén” de Podemos, ERC o EH Bildu.

En León, donde el XIV Congreso del PP de Castilla y León ha servido para lanzar la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco a las elecciones del próximo 13 de febrero, Casado ha aludido de nuevo a las críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a las macrogranjas.

“Ha quedado claro que Sánchez no va a cesar a Garzón pero tengo mis dudas que los de Garzón no acaben cesando a Sánchez porque depende de ellos, es rehén de Podemos, de ERC, y de Bildu”, ha señalado firme casado.

Casado ha dibujado un Gobierno “partido” en dos, donde Sánchez solo es “copresidente”, y ha asegurado que cada vez que el presidente del Gobierno acude a Castilla y León los socialistas pierden un escaño. Además, ha revindicado la “alternativa en positivo” del PP, frente a la etiqueta de oposición negacionista que les ha puesto Sánchez, y ha ironizado con que “el del ‘no es no’” les acuse de negacionistas: ¿Somos los negacionistas? Venga ya señor Sánchez”, ha exclamado.

El jefe de la oposición ha aludido a las más de 20 reformas que los populares proponen y ha agradecido que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy haya considerado sensata la oposición del PP a la reforma laboral.

Junto a Fernández Mañueco, Casado ha asegurado que el PP es el partido de la España real, el de los ganaderos. Una “fuerza tranquila” que “cumple lo que promete. No tenemos que venir a escuchar los que nos cuentan del campo, somos el partido del campo, estamos aquí, no tenemos que venir aquí”, ha recalcado, para agregar que “aquí no hay macrogranjas, aquí hay granjas pequeñas y granjas grandes y todos cumplen las exigencias de la UE”.

Para Casado, la española es la mejor carne “del mundo”: “Lo siento por los argentinos, los uruguayos, es la mejor del mundo, y los ganaderos españoles son los mejores”.

El líder de la oposición se ve ya en el Gobierno, como ha mostrado cuando ha aludido a sus orígenes leoneses y ha sostenido que “León dio un mal presidente del Gobierno de España y León dará un buen presidente”, en referencia primero al socialista José Luis Rodríguez Zapatero y después a sí mismo.

Además, ha prometido al presidente de Castilla y León que desde la Moncloa pondrá en marcha un nuevo sistema de financiación autonómico que atienda a las especiales necesidades de la despoblación y la dispersión frente al “maltrato” al que, a su juicio, ahora se somete a la región.

También Fernández Mañueco ha acusado a Sánchez de querer utilizar a Castilla y León para “su juego de tronos” y se ha comprometido a pararle los pies. Y, en un escenario en el que el PP aspira a un Gobierno en solitario para el que, salvo sorpresas, necesitarán el apoyo o la abstención de Vox, ha advertido de que no aceptará chantajes: “Si alguien quiere ser el Rufián de Castilla y León conmigo que no cuenten para ser el Sánchez de Castilla y León”.

El PP cierra así un cónclave de unidad donde Fernández Mañueco ha sido reelegido como líder del PP en Castilla y León y en el que los presidentes autonómicos se han conjurado para lograr una victoria que para el PP es determinante, de cara a futuras citas electorales como Andalucía, y como llave para que Casado llegue a la Moncloa.