Caso Julian Assange: a loita pola liberdade de prensa

Julian Assange está acusado por delitos de espionaxe ao filtrar segredos diplomáticos e militares en 2010 a través de Wikileaks, os Estados Unidos piden 175 anos de prisión segundo a Lei de Espionaxe de 1917. Os documentos filtrados permitiron demostrar unha variedade de crimes de guerra levados a cabo por militares estadounidenses entre os que se atopan torturas ou asasinatos de civís e xornalistas en Irak e Afganistán.

Dende fai máis de ano e medio atopase detido en Reino Unido, polo que se fixo unha orde para extraditalo aos EUA e xulgalo alí. Sen embargo este 4 de Xaneiro o Tribunal Penal Nacional de Inglaterra rexeitou extraditar ao fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aos EUA debido á fráxil saúde mental que conleva o risco de suicido. Washington manifestou a súa intención de apelar a decisión, o que alongará o proceso varios meses ou poida que anos.

Podemos dicir que os Estados Unidos non saíron perdendo demasiado co veredicto da xuíza británica Baraitser, que aseguraba que “en Reino Unido, Assange non estaría protexido polas leis de liberdade de expresión” asegurando que o dereito á liberdade de expresión non proporciona “unha discreción sen límites ao señor Assange para decidir o que vai publicar.” A maxistrada descartou, entre outras cousas, a alegación dos avogados de Assange de que os cargos na súa contra tiñan motivacións políticas e de que non tería un xuízo xusto nese país. Desta forma avala a acusación contra a liberdade de información, o que expón unha ameaza para o xornalismo de investigación. Se non fose polas condicións de saúde mental o xornalista sería extraditado. “A sentenza é unha vitoria para Assange, pero as súas implicacións para a liberdade de prensa son moito máis complicadas. O contido da sentencia é un ataque sen precedentes contra a liberdade de prensa, calculado para disuadir a xornalistas e editores de exercer os seus dereitos”, explicaba tras estudar o veredicto Jameel Jaffer, defensor de liberdade de prensa e director do Instituto Knight da Primeira Emenda na Universidade de Columbia de Nova York.

O membro da Cámara dos Comúns do Reino Unido, Jeremy Corbin, exlíder do partido laborista, demanda vía Twitter a liberdade para Assange e criticou á xustiza do seu país calificando de alarmante que a xuíza aceptase os argumentos do Goberno dos EUA que ameazan a liberdade de expresión e de publicación.