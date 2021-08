Catecismo talibán. Segunda parte

La enseñanza del islam se lleva cabo en los niveles más elementales mediante la memorización de respuestas a sencillas preguntas que contienen lo esencial de las doctrinas. Estas preguntas y respuestas se solían hacer en grupos y las respuestas, de los niños, por ejemplo, se recitaban con un cierto acompañamiento musical y en coro. Algo similar ocurrió en las yeshivot, o escuelas de las sinagogas judías y también durante muchos siglos con la enseñanza de la doctrina cristiana.

A continuación se ofrecen las respuestas que se ajustarían a la versión extremista del islam propia de los talibanes. El autor posee un conocimiento directo del islam por haber estudiado durante muchos años en las madrasas de Afganistán, y también conoce directamente las formas de pensar y actuar de los talibanes, que no son guerrilleros antiimperialistas ni luchadores nacionalistas que defienden a su nación, sino integristas religiosos, que se creen en poder de la verdad, se consideran infalibles, y creen que la violencia en todas sus formas, y con la intensidad que fuese necesario aplicarla, es el segundo de los brazos de la fe.

28-¿Y si son de dos hombres o dos mujeres?

El islam no contempla tal cosa.

29-¿Es el marido superior a la mujer?

Si. El Corán dice que los hombres son superiores a las mujeres y eso incluye también la superioridad del marido sobre la mujer.

30- ¿Debe el marido educar, cuidar y castigar a la mujer?

Si. El Corán dice que todo eso es necesario.

31-¿ Y cómo debe hacerlo?

“Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a uno sobre otro y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Dios manda que cuiden. ¡Amonestad a aquéllas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadlas! Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Dios es excelso, grande” (Corán, 4: 34).

32-¿Puede haber escuelas en las que no se enseñe la religión islámica?

La enseñanza religiosa es obligatoria en todas las escuelas. Si una escuela se negase a impartirla, sería cerrada inmediatamente.

33-¿Tienen las religiones diferentes al islam algún valor o alguna verdad?

Si. Pero solo en el pasado, porque todas las demás religiones fueran anuladas a partir del momento en que nació el islam. Otras religiones como el cristianismo sufrieron cambios, pero el islam siempre ha permanecido intacto.

34-¿ La ley islámica vale en todos los campos: penal, civil, internacional o económico?

Si. El islam es la religión más perfecta y más completa del mundo, y vale siempre y en todos los casos.

35- ¿Puede convivir la sharía con otros sistemas legales?

Todos los sistemas legales son hechos por el hombre, pero la sharía es la ley de Alá, y por lo tanto superior a todas las leyes humanas.

36- ¿Hay alguna verdad religiosa, o filosófica fuera del islam?

Puede haberla siempre y cuando esas verdades religiosas no contradigan lo que dice el islam. Todo aquello que diga lo contrario del islam carece de valor y por lo tanto deberá ser combatido.

37-¿El arte, la literatura y la cultura deben siempre respetar la religión?

Si. No solo deben respetarla, sino que la religión debe ser su único tema. De otra manera, no serían más que pecados.

38- ¿ Se puede y se debe castigar a quien no respeta la religión en sus obras de arte?

Si, si no muestra respeto al islam. Los artistas que no respeten el islam serán considerados blasfemos y serán castigados según la sharía.

39-¿Cómo se debe hacer y quién puede ordenarlo?

Los muftíes, imanes y mulás (el ulema de la religión), y los líderes supremos del emirato y de los gobiernos islámicos.

40-¿Se le puede castigar, aunque no sea musulmán.?

El blasfemo siempre será castigado según la sharía aunque no sea musulmán. Si una persona musulmana apostata de su religión, será castigada con la pena de muerte.

41- ¿Deben los musulmanes hacer que su religión se difunda por el mundo?

Es deber de todos los musulmanes hacer todos los esfuerzos posibles a favor de la difusión del islam.

42- ¿ Sería bueno que el islam fuese la única religión en la Tierra?

Eso sería el mayor de todos los bienes, y la felicidad más plena, porque es la voluntad de Alá y su profeta.

43- ¿Qué habría que hacer entonces con los no creyentes?

Los infieles deben ser convertidos al islam, y si no pagarán un impuesto al califato o al emirato. Y si no lo hacen serán ejecutados. Si un musulmán se declara no creyente, será condenado a la pena de muerte.

44-¿Se puede ir al Paraíso si no se es musulmán?

Solo los no musulmanes que no hubiesen podido conocer el islam por haber nacido antes de que el islam llegase a la tierra pueden tener un lugar en el Paraíso. Pero quienes hubieran podido conocer el islam y no se hubiesen convertido a él serán condenados al infierno eterno.

45- ¿Son iguales los hombres y las mujeres en el Paraíso?

Por supuesto que no. El Corán describe el Paraíso como un lugar ideal para los hombres. Los hombres, sobre todo los que hubiesen logrado el martirio por la yihad, tendrán siempre 72 vírgenes celestiales que serán eternamente jóvenes y vírgenes. Las mujeres también pueden ir al Paraíso y en él volverán a ser otra vez jóvenes y vírgenes, pero no está claro si ellas también tendrán 72 hombres. En el Paraíso las mujeres también tienen la opción de seguir sirviendo a sus maridos.

46-¿ Cómo pueden convivir en el orden económico y militar mundial los estados creyentes y los no creyentes?

Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para que las grandes potencias sean alguna vez también creyentes.

47-¿Qué es un emirato hoy?

Un gobierno islámico basado en la sharía, elegido exclusivamente por los ulemas y presidido por un Amir-al Mominin (el líder religioso supremo y líder absoluto del emirato).

48-¿Un emirato es una nación?

No. Solo es una parte de la umma (la totalidad de los musulmanes).

49-¿Los valores en que se basa el emirato tienen que ser religiosos?

Por supuesto. Total y exclusivamente religiosos e islámicos.

50-¿Pueden los mulás e imanes equivocarse cuando interpretan la sharía?

Si, porque son humanos y son falibles. Pero aunque se equivoquen todo el mundo debe seguirlos y obedecerlos porque son los únicos que pueden conocer la religión, y como la gente corriente también puede equivocarse, entonces puede ocurrir que se equivoquen al pensar que los imanes están equivocados. Por eso siempre hay que confiar en ellos.

Estos preceptos serían aceptados por cualquier talibán, y por supuesto intentaría que fuesen aceptados por todas las demás personas de los países en los que ellos puedan vivir, y mucho más si gobiernan.