Ceuta ya recupera la normalidad y busca salida a los menores

Ceuta recupera poco a poco la normalidad después de la entrada de más de 8.000 personas a principios de la pasada semana, mientras intenta solucionar la situación de los 800 menores alojados en varios emplazamientos.

La ciudad vivió ayer una jornada normal con la apertura de todos los comercios del centro y la vuelta a clase de muchos menores cuyos padres decidieron no llevarlos la semana pasada.

Los distintos establecimientos comerciales del centro, así como de las zonas del extrarradio, abrieron con absoluta normalidad después de que algunos estuviesen cerrados en pasadas jornadas.

Estos comercios, sobre todo pequeños, optaron por no abrir sus puertas ante el clima de inseguridad que se generó por la entrada masiva de personas por la frontera, sobre todo porque no cumplían con las normas sanitarias, en particular en lo referente a las mascarillas.

La crisis migratoria provocó que la asistencia a los colegios e institutos de la ciudad bajara los primeros días al 24 % y que todavía siga en torno al 75 %. Según los datos facilitados por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, la situación en la frontera incidió directamente en los 23 colegios y seis institutos de la ciudad.

Mientras tanto, la falta de documentación de los aproximadamente 800 menores marroquíes que entraron ilegalmente en Ceuta está dificultando los trámites para poder iniciar el proceso de repatriación, informa Efe.

La Policía Nacional recomienda que las familias de estos niños acudan a los consulados de España o bien a la embajada de Rabat para poner en su conocimiento la ausencia de sus hijos o familiares.

Los menores se encuentran actualmente repartidos en la nave industrial del Tarajal, en el albergue provisional de Piniers así como en el polideportivo cubierto de Santa Amelia, que fueron habilitados por el Gobierno autonómico como solución.

La cifra de retornados a Marruecos desde que comenzó la crisis asciende a 7.800 personas.

El Gobierno sigue trabajando en la reconstrucción de su relación diplomática con Marruecos y, ayer, quiso volver a dejar claro que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, ante los intentos de Rabat de desvincular por completo a la UE de este asunto.