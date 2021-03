Ciudadanos no se cierra a realizar varios cambios organizativos pero no ve el sentido a un congreso

EN CRISIS. La dirección de Ciudadanos no se cierra a que Inés Arrimadas pueda hacer algún cambio organizativo, aunque lo desvinculan de las críticas tras el desastre de las catalanas, pero a lo que no ven ningún sentido es a celebrar otra asamblea general y “abrir las tripas” del partido cada vez que hay un revés electoral.

Frenan del todo la posibilidad de celebrar una asamblea ordinaria que, según la corriente Renovadores, están obligados a convocar este año, puesto que la de abril fue extraordinaria, pero desde la dirección explican a Efe que el cónclave de abril de año pasado, aunque se convocó por un hecho “extraordinario”, que fue la dimisión de Albert Rivera tras la debacle del 10N, en realidad fue ordinario.

Fue así, argumentan, porque “se revisó todo el partido”, desde la estrategia, a los estatutos pasando por la dirección y el Consejo General. “No podemos estar en una asamblea permanente”, insisten al señalar que los problemas que pueda haber en Cs no se resuelven con una asamblea “cada tres meses”. Zanjada esa vía, lo que le queda a los críticos es solicitar un congreso extraordinario y para eso necesitan el apoyo de una mayoría cualificada de dos tercios, bien del comité ejecutivo o del consejo general. Sobre la posibilidad de abrir la cuota de los miembros de la ejecutiva permanente (son siete con Arrimadas) como demandan algunos dirigentes territoriales, entre ellos el vicepresidente andaluz, Juan Marín, o el coordinador de la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, la dirección afirma que no es descartable, pero que, en todo caso, “no puede haber grupos de decisión de veinte personas”. La última dirección de Rivera se amplió hasta sumar dieciséis personas. Insisten en que el nuevo proyecto de Cs se está implantando y que hay que darle tiempo a asentarse, pero que al margen de que pueda entrar más gente en la cúpula, no sobra nadie, aclaran. ALICIA LÓPEZ (EFE)