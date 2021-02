Concordia frente a teatrillos lamentables

ES EVIDENTE que mientras dure esta batalla política que azota Cataluña desde hace ya muchos años no será posible la concordia, esa unión que tanto precisa el pueblo catalán para pasar página y mirar al futuro. Los catalanes necesitan reconciliarse, principalmente con ellos mismos, para poder demostrar al mundo su potencial como sociedad. Quedarse con los desequilibrios y la trifulca putrefacta que pretenden mantener viva ciertos cabecillas con la única pretensión de conservar sus poltronas, no es justo. Mientras unos y otros sacan sus lenguas tóxicas a pasear para alimentar la confrontación que les da titulares, Cataluña pierde, y mucho, demasiado: músculo económico, confianza en el plano internacional, bienestar, tradiciones, sentimiento fraterno... No deben permitir las gentes de esa tierra que venza el odio ni la verborrea barata. Si desean crecer y visibilizar sus profundas raíces históricas lo han de hacer con una hoja de ruta que favorezca el entendimiento y, sobre todo, el respeto. Nadie, absolutamente nadie, puede ser repudiado por sentirse y decir ser español en su propio país. Libertad para unos y para otros, siempre al amparo de la Constitución, para lograr una concordia que haga frente a los teatrillos lamentables y estériles.