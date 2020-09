Condenado a 133 años por la matanza de los jesuitas en El Salvador

La Audiencia Nacional condenó al exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años y cuatro meses de prisión como responsable de haber planeado y ordenado junto a la cúpula castrense y el expresidente los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989.

Una sentencia de enorme repercusión política en El Salvador, toda vez que considera acreditado que los asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas”, del que formaba parte no solo el condenado sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España.

La resolución condena al excoronel Montano, único dirigente del alto mando enjuiciado por estos hechos en nuestro país, como autor de cinco delitos de asesinatos de carácter terrorista y le impone una pena de 133 años de prisión, cuatro meses y cinco días, informa Efe.

Igualmente, le atribuye los asesinatos del otro jesuita salvadoreño, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, si bien no puede condenarle por estos hechos al no ser extraditado por EE.UU. por esos crímenes. Su tiempo máximo en la cárcel no podrá exceder de los 30 años, a lo que hay que restarle los años que lleva en prisión provisional, desde 2017.

Dicen los magistrados que los ocho asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública”, quien participo en la decisión.

No obstante, la Sala va más allá al considerar que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, “lo que comúnmente viene a denominarse como ‘terrorismo desde el Estado’”.

Se trató, finalmente, de un grupo violento y estable compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani; miembros de La Tandona, la promoción de oficiales que ocupaba las más altas estructuras del poder en el Salvador, así como otros altos cargos.