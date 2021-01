Conmoción entre los líderes mundiales, que reclaman una transición ordenada en EE.UU.

Tras el estupor y la preocupación con la que siguieron el asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente Donald Trump, líderes de todo el mundo apelaron a la calma y a una transición de poder ordenada en Estados Unidos.

La condena de los disturbios, a tan solo dos semanas para que el demócrata Joe Biden dé el relevo a Trump, fue casi unánime entre dirigentes de distintas orientaciones políticas, que expresaron su preocupación por la salud de la democracia estadounidense.

La mayoría, incluido el propio Biden, responsabilizan de lo ocurrido a Trump por haber arengado a sus seguidores para llevar a cabo lo que definió como “un asalto sin precedentes” a la democracia y una “insurrección” que “roza la sedición”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que España trabajará con Estados Unidos por “el triunfo de la democracia sobre los extremismos”, afirmó Sánchez en su segundo mensaje en Twitter tras conocer el asalto de seguidores del todavía presidente de EE. UU., Donald Trump, al Capitolio.

Para Sánchez, “el ataque de ayer al Capitolio solo ha logrado reforzar los principios que compartimos”.

La canciller alemana, Angela Merkel, lamentó las “perturbadoras” imágenes del asalto al Capitolio estadounidense y culpó al presidente saliente, Donald Trump, de haber contribuido a una atmósfera propicia para este tipo de incidentes.

“El presidente Trump lamentablemente no ha reconocido su derrota desde noviembre, ni tampoco ayer, y eso naturalmente ha generado una atmósfera que hace posible incidentes violentos” como los del miércoles, dijo en una declaración previa a una reunión virtual de la Unión Socialcristiana bávara, partido hermanado de la Unión Cristianodemócrata de Merkel.

La canciller expresó su enojo y tristeza por las imágenes del asalto al Congreso, y calificó de “trágico” que haya personas que hayan perdido su vida durante lo sucedido.

Desde el Reino Unido, el principal aliado de EE. UU. en Europa, el primer ministro británico, Boris Johnson, calificó de “vergonzosas escenas” las que pudieron verse y reclamó un traspaso “pacífico y ordenado del poder” en ese país.

Los líderes de las instituciones de la Unión Europea (UE) expresaron su preocupación y conmoción y confiaron en que Estados Unidos asegure que se respetan las reglas de la democracia y el traspaso pacífico de poder, informa Efe.

“El Congreso de Estados Unidos es un templo de la democracia. Presenciar las escenas de esta noche (miércoles) en Washington D.C. es una conmoción. Confiamos en que Estados Unidos asegure un traspaso pacífico de poder a Joe Biden”, expresó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió en el día de a “la fuerza de las instituciones y democracia estadounidenses”, en cuyo núcleo está “una transición pacífica del poder”, y recalcó que Joe Biden “ganó las elecciones”.

“Se debe respetar el resultado de esta elección democrática”, señaló por su parte el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue una de las voces discordantes al defender a su homólogo estadounidense e insistió en que considera que sí se produjo fraude electoral en los comicios presidenciales del 3 de noviembre celebrados en el país norteamericano.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también criticó a Facebook y a Twitter por “censurar” a Donald Trump, aunque sin nombrarlo de forma directa ni a los mensajes en los que incitó a la violencia en sus seguidores.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nomás que respeto, pero no me gusta la censura”, explicó.