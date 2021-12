Cospedal se escuda en el proceso por la Kitchen para callar

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal guardó silencio este jueves en la comisión parlamentaria sobre el presunto espionaje al extesorero de la formación Luis Bárcenas, al estar pendiente de varios recursos de la Fiscalía, el PSOE y Unidas Podemos, que han solicitado su imputación en la Audiencia Nacional.

Cospedal regresó al Congreso seis meses después de su primera citación, que fue suspendida al conocerse ese mismo día su imputación en el procedimiento judicial que ha investigado la conocida como operación Kitchen, presuntamente urdida en 2013 desde el Ministerio del Interior en busca de documentos de Bárcenas que podían comprometer a los populares. Una causa en la que la también exministra estuvo imputada casi dos meses, hasta que el juez decidió sacarla del procedimiento al descartar que hubiese ejercido un “liderazgo ideológico” en la operación, en contra del criterio de la Fiscalía y de acusaciones populares como PSOE y Podemos, que recurrieron esa decisión, informa Efe.

Y es precisamente en eso en lo que se escudó Cospedal, que desde el primer momento y antes de que los diputados comenzasen a interrogarla, anunció su voluntad de acogerse a su derecho de no declarar en respeto a la división de poderes y a su derecho de defensa.

La decisión fue cuestionada por algunos parlamentarios, mientras otros no desistieron y fueron formulando, una a una, preguntas que esquivó la exsecretaria general del PP entre los años 2008 y 2018, que se mantuvo impertérrita, con rostro firme y brazos cruzados durante la mayor parte del tiempo.

Solo en tres ocasiones rompió su silencio la exdirigente popular. La primera de ellas fue precisamente para echar en cara a los diputados del PSOE y de Unidas Podemos que suspendieran su primera comparecencia en junio pese a su voluntad de declarar.

“Yo hubiera comparecido, no tenía por qué no declarar. Yo pensaba declarar pero me suspendieron la comparecencia”, dejó claro para después subrayar que no es ninguna excusa, como le había echado en cara el socialista Felipe Sicilia: “La excusa no es excusa”, apuntó al respecto.

Tampoco se debe a que tenga “amnesia”, le sugirió el portavoz de EH Bildu en la comisión Oskar Matute.

“No estoy amnésica ni nada por el estilo”, insistió en responder Cospedal, que señaló que ya ha declarado ante el juez “y con mucho más rigor” sobre todo lo que se ha preguntado a lo largo de las veinticuatro sesiones de la comisión parlamentaria.

Antes, Cospedal, que fue tomando notas durante la sesión, no quiso dejar pasar dos acusaciones “muy graves” que le hizo el diputado del Grupo Plural Josep Pagès, una referente a la actuación policial el 1 de octubre de 2017, durante el referéndum ilegal de Cataluña.

Una actuación que apoyó porque, dijo, los agentes defendieron “la legalidad” frente a quienes intentaron dar “un golpe de Estado”, y más beligerante se mostró cuando le espetó que algunas personas ejercen la política para meter la mano en la caja.

“No es mi caso”, le indicó antes de apuntar que ese tipo de expresiones están amparadas en el Congreso por la inmunidad parlamentaria.

“Si lo dice en la calle igual le puedo meter una querella”, advirtió al diputado.

Pese a que no quiso pronunciar una sola palabra sobre el operativo parapolicial por el que estuvo imputada en la Audiencia Nacional, sí que aprovechó para dejar sobre la mesa los trece procedimientos judiciales que “le han quitado la razón” a Bárcenas, uno de ellos contra su derecho al honor.

Igual que hizo en el juicio sobre el pago de parte de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja b, evitó referirse al extesorero del partido en todo momento, y tampoco nombró al excomisario José Villarejo, núcleo de la Kitchen y con quien mantuvo una serie de reuniones.

“Es verdad que hay personas que mienten y mucho, y que hacen trabajar a la administración de Justicia que costeamos todos los contribuyentes”, señaló, y después opinó que “hacer versar actuaciones judiciales y políticas sobre declaraciones de personas como éstas no hace ningún bien a la democracia”.

Los diputados se quedaron sin respuestas sobre las anotaciones en las agendas de Villarejo o sus reuniones con él.