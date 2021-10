Costa no va dimitir como primer ministro de Portugal pese carecer de apoyo presupuestario

Madrid. El primer ministro de Portugal, António Costa, ha descartado dimitir en el arranque este martes del debate parlamentario sobre los presupuestos generales de 2022, que encaran su votación definitiva sin garantías suficientes para el Gobierno y bajo la sombra de unas posibles elecciones anticipadas. Ante la Asamblea de la República, Costa ha defendido los presupuestos y, en particular, medidas como el aumento del salario mínimo. Según el primer ministro, el Gobierno ya da por hecho que a finales de 2022 Portugal se habrá recuperado “totalmente” de “la mayor crisis económica de la historia”, con un crecimiento del PIB para el próximo ejercicio que rondaría el 5,5 por ciento. Pese a la presión de la oposición, el líder socialista ha dejado claro que no dimitirá por propia voluntad. “Mi deber es no dar la espalda en un momento de dificultad”, ha esgrimido, defendiendo que corresponde al presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, disolver en un momento dado la Asamblea de la República. Costa ha respondido a las críticas de los conservadores, encabezados por Rui Rio, pero también de sus posibles socios de izquierdas, europa press