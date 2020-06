Crispación: pésimo espectáculo

el reparto no da para más. Siempre la misma cantinela. Como aquella vieja noria machadiana. Canjilones somnolientos de una forma de ser españoles. Cainita. Hipócrita. Lo que hemos vistos y estamos escuchando a diario en la clase política es vomitivo. Debilidad democrática y valores de cartón-piedra rotos. Roza la náusea. Pero no se preocupen, con los dedos contados de entre toda la clase política quién ha leído y sea capaz de imputar la paternidad de ese libro. La náusea. Por si alguien ya se ha perdido en este punto.

Es cierto que no se puede ni debemos tampoco encasillar a todos en el mismo patrón. Y menos llamarles clase, pero prefiero eso a aquello de casta, ¡cuántos ríos de tinta cínica profirió la casta y ese palabro en manos de alguien que predicó con el ejemplo y la falta de coherencia más pasmosa!

Y en medio de este espectáculo cerril y grotesco algunos tiran dardos y acusan. “Yo acuso”, pero del affaire Dreyfuss poco deben saber, pero de mentir mucho. Algunos incluso piden detectores de bombas y de drogas en el Parlamento, mientras los de siempre bloquean toda comisión de “verdad” sobre los negocios del emérito. Pero de qué nos asustamos. Más que hurgar ahí quizás deberían buscar en los beneficiados de las comisiones, empresarios, y los mediadores y conseguidores que lo permitieron y callaron o llevaron además sus ... gobernase quién gobernase. Sí, la ley es igual para todos, como dijo un día un jefe de estado ...

Pero en medio de toda esta coreografía vacua, cínica, mediocre, la pelea ahora se centra en a quién culpar de la muerte de miles de ancianos que fallecieron sin ser atendidos debidamente en sus residencias, hospitales y clínicas. Todos se echan la culpa, impunemente, si a la comunidad de Madrid, si al consejero de sanidad, si al vicepresidente del gobierno, y así en una retahíla de una mendacidad moral y humana sin igual. ¿Por qué no se llevaron a los hospitales y por qué a algunas personas mayores se les negó la asistencia necesaria y debida? Y aunque muchos nieguen este interrogante, bien saben algunos que a sus padres y madres, abuelos o abuelas no se les atendió. Esa es la realidad. Luego discrepan de si hubo instrucciones nunca por escrito, protocolos o no, o realidades diversas, como la de que quiénes tenían sanidad privada sí fueron derivados a centros privados de aseguradoras. Otra pregunta queda en el aire, si tan colapsados estaban los hospitales, ¿lo estaban también todas las clínicas y centros privados o había camas libres? No busquemos la confrontación, busquemos la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familias. Se deben muchas explicaciones, muchas justificaciones que hay que argumentar. Y quizás responder. Hay quiénes han perdido no a uno sino a sus dos padres. Y esto es terrible. Y lo peor, sin saber si fueron debidamente atendidos, olvidados, dejados en su soledad ante la muerte, o si sufrieron o no. Y eso desmorona, destruye, te rompe por dentro. Y es justo que pidan una explicación, la verdad y que se haga justicia. Y ya basta de esa mentira tan grande de que tenemos la mejor sanidad de Europa y del mundo como tanto se nos ha regalado a los oídos. Tenemos grandes profesionales que, del primero al último se han dejado la piel y la vida, sus familias y sus rutinas. Hoy ya no les aplaudimos y cuando ellos se manifiestan pidiendo recursos y medios ya nadie sale a apoyarles. Esa es también la España poco agradecida y amnésica. Y sí sigamos crispando y elevando la polarización. Algunos hacen de este caldo de cultivo su negocio y su discurso, pero quién pierde es una sociedad acrítica, abúlica y llena de hojarasca.