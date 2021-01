Críticas generalizadas hacia el PSC que reitera que no quiere aplazar las elecciones del 14-F

Barcelona. El PSC inisitió ayer en que “no hay razones” para aplazar las elecciones catalanas del 14-F y recordó que la legislación vigente no contempla la suspensión de unas elecciones ya convocadas, por lo que el Govern está obligado a garantizar que se hagan con las máximas garantías. Esas reiteradas intenciones fueron recibidas con críticas generalizadas desde otros partidos. Así, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, pidió en TV3 un acuerdo para atrasar los comicios y celebrarlos “cuando pase la tercera ola, y no en medio, somos conscientes de que alargar este Govern es malo para Cataluña, pero lo primero es la vida”, dijo en una entrevista donde acusó a los socialistas catalanes de no querer atrasar las elecciones por miedo a que su cambio de candidato sea “insostenible”. Y la candidata de la CUP, Dolors Sabater, se mostró igualmente favorable a suplir la fecha actual. El PP ya manifestó en numerosas ocasiones su deseo de buscar una fecha mejor pero los socialistas insisten en su postura, al menos... hasta ahora. AGENCIAS