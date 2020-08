Cs ve meses difíciles, en los que Sánchez no puede

Madrid. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, considera que España se enfrenta este otoño a meses “terribles” por la crisis del coronavirus y advierte de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede “ponerse de perfil” para tratar de evitar el desgaste”. “Le pagamos un sueldo para que asuma sus responsabilidades”, sostiene.

En declaraciones a Europa Press, el dirigente de Ciudadanos señala que el horizonte de la pandemia es “un poco malo” y reprocha al Gobierno que, en vez de asumir sus responsabilidades, su propuesta haya sido delegar en las comunidades la posibilidad de declarar diferentes estados de alarma localizados.

“Sánchez se quita de en medio, y dice que la responsabilidad es de las comunidades y que el Gobierno se convertiría es una especie de gestoría administrativa para tramitar los papeles de las autonomías -sostiene-. El presidente no se puede quitar del lado simplemente para no desgastarse. Ponerse de perfil, cuando tenemos un problema de tantísima gravedad, me parece una dejación de responsabilidades”, subraya.

A ello añade el hecho de que al delegar la responsabilidad en las comunidades, en el caso de Cataluña está cediendo todo el poder a un presidente, Quim Torra, que considera que lo más importantes es la independencia, más que la pandemia. “Me parece tremendo”, avisa.

Bal admite la legalidad de un estado de alarma selectivo, siempre de acuerdo con los expertos sanitarios. e.p.