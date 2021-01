Washington (United States), 06/01/2021.- Pro-Trump protesters occupy the grounds of the West Front of the US Capitol, including the inaugural stage and viewing stands, in Washington (Estados Unidos), 01/06/2021.- Manifestantes pro-Trump ocupan los terrenos del Frente Oeste del Capitolio de los Estados Unidos, incluido el escenario inaugural y los miradores, en Washington, DC, Estados Unidos, 06 de enero de 2021. Derecha- Los grupos conservadores del ala están protestando contra que el Congreso cuente los votos del colegio electoral. Docenas de jueces estatales y federales han rechazado los desafíos a las elecciones presidenciales de 2020, y han encontrado que las acusaciones de fraude no tienen fundamento. Los manifestantes irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos, que tenía la certificación de voto del Colegio Electoral para el presidente electo Joe Biden. (Protestas, Estados Unidos) EFE / EPA / MICHAEL REYNOLDS