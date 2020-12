Descartan los populares un acuerdo sobre el poder judicial este año

Madrid. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, descartó ayer alcanzar un pacto para renovar el Consejo General del Poder antes de que finalice este año, pues considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere aceptar las condiciones que le reclama Pablo Casado.

El secretario general de los populares consideró “absolutamente” imposible que el acuerdo se logre en lo que resta de 2020 en una entrevista con La Sexta, en la que defendió que Podemos “no pinta nada” y por eso no puede estar en la negociación.

“Prefiero que el consejo siga como está a hacer una mala negociación”, defendió Egea, que explicó que Podemos quiere que la mayoría de los presupuestos elija el CGPJ y mostró su rechazo a los morados, a quienes acusó de atacar las instituciones y de “blanquear” a EH Bildu.

Abogó por despolitizar tanto el poder judicial como la fiscalía, evitando que accedan juristas que hayan ejercido un cargo político durante la década anterior y reclamó de nuevo la retirada de la reforma de PSOE y Unidas Podemos para reducir la mayoría de tres quintos en la elección del máximo órgano judicial.

“Iglesias usa esta técnica en la que ha asesorado a otros regímenes caribeños, si no te gusta la ley cámbiala”, dijo.

También el responsable de Justicia del PP, Enrique López, insistió en que no existe un acuerdo con el Gobierno central, como aseguró el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y exigió que Unidas Podemos no participe.

“No existe el acuerdo, existe voluntad para alcanzarlo”, afirmó en una entrevista con Onda Cero, en la que emplazó al presidente , Pedro Sánchez, a que elija si quiere ir “de la mano” de los populares en la defensa de la Constitución o “del vicepresidente Pablo Iglesias, Rufián y Otegi”.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, comparó el veto de los populares a que su formación esté representada en el CGPJ con una eventual posición de no convocar elecciones para que no participen partidos de derechas.

“García Egea dice que prefiere que no se renueve el CGPJ, antes que aceptar que Unidas Podemos participe en la renovación. Es como si, tras cuatro años, nosotros dijéramos que preferimos no convocar elecciones para que no participen partidos de derechas”, escribió sobre el tema en las redes sociales. efe