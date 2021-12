Díaz rechaza limitarse al espacio más a la izquierda del PSOE en su proyecto

Madrid. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, arrancará después de Navidad su “proyecto de escucha” con la ciudadanía, un paso previo al lanzamiento de una eventual candidatura, ante la que dejó claro que no se conforma con el espacio a la izquierda del PSOE: “le regalo esa esquinita”.

En una entrevista en el programa La cafetera de Radio Cable, Díaz aseguró que no le gusta ese corsé, que además no es cierto y que ella trabaja para la sociedad en todo su conjunto, de manera “transversal”, y en vista de ese objetivo es con el que quiere diseñar el proyecto con el que podría presentarse a las próximas elecciones, si es que se acepta ese diálogo con los partidos y la sociedad civil.

Es más, desgranó que ella nunca trabaja “desde la izquierda de la izquierda”, pues lo que le “seduce” es “pensar un país en grande” donde quepan “prácticamente todos”, y demostrar que España tiene “enorme potencialidad para ser mejorada y cambiada”.

La sanidad no es de izquierdas o de derechas, recalcó Yolanda Díaz, militante del Partido Comunista de España, al señalar que ella lo que busca es “pensar en un país en grande”, en el que quepa todo el mundo porque su intención no es unir a la izquierda.

Esto no va de partidos, insistió: “Los partidos son una cosa muy pequeña, son simples herramientas, nada más” y, además, consideró que son percibidos como un obstáculo por la sociedad.

A principios del año que viene la también ministra de Trabajo y Economía Social empezará un recorrido por todo el país, explicó, para que la sociedad española “hable” y su trabajo será “escuchar mucho”, y una vez pasado ese proceso pensará en qué es lo que hay que hacer “colectivamente” y qué papel desempeñarán las fuerzas políticas.

“Trabajo para la mayoría social y me parece que las etiquetas a veces complican la vida”, dijo poniendo como ejemplo que ella puede no comer carne y ser muy ecologista, pero seguramente “tendrá que construir un proyecto con gente que come carne y que no es tan ecologista”.

Su propuesta electoral, que todavía ni siquiera está en una fase embrionaria y en la que Podemos quiere jugar un papel protagonista, no ha despertado por ahora grandes entusiasmos en otras fuerzas políticas que podrían incorporarse, más allá del partido morado y de Izquierda Unida.

En ese mismo espacio ideológico están Más País o Compromís, muy divididos con esta iniciativa, aunque en el caso de Íñigo Errejón, a quien a priori, como a Joan Baldoví, no le seduce está propuesta, tendrá que posicionarse ahora sobre este planteamiento más claro de la ministra de Trabajo que se acerca al Podemos inicial y al errejonismo que perdió en Vistalegre II y que defendía esa transversalidad por la que la vicepresidenta aboga. efe