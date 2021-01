Donald Trump coquetea con la idea del autoindulto y el de sus colaboradores

··· Donald Trump anunció ayer que no asistirá el 20 de enero a la toma de posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden. “A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero”, dijo Trump en un lacónico tuit.

··· En otro mensaje anterior, envió un mensaje a sus seguidores: “Los 75.000.000 de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, Estados Unidos primero y hacer a Estados Unidos grande otra vez, tendrán una voz de gitante en el futuro”.

··· Trump reconoció por primera vez el jueves explícitamente su derrota y condenó el asalto de sus seguidores al Congreso, un hecho del que ha sido responsabilizado por haberles arengado con sus infundadas denuncias de fraude electoral antes de que ocurriera.