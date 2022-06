Dos asociaciones piden que los jueces elijan a doce vocales del CGPJ

Madrid. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) lanzaron este miércoles una propuesta conjunta para que los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puedan sean elegidos directamente por los jueces y que el CGPJ pueda funcionar con esos doce sin tener que esperar a que Congreso y Senado designen a los ocho que les corresponden.

“Proponemos un sistema de elección directo, proporcional y con voto cualificado que cumple con los estándares exigidos reiteradamente por las instituciones europeas y que garantiza la pluralidad”, anunciaron en un comunicado donde resumen su propuesta en diez puntos.

Destaca el que recomienda que, en “el caso de que el Congreso de los Diputados y/o el Senado se retrasen en el nombramiento de los vocales no judiciales, se prevea que el nuevo CGPJ pueda empezar a funcionar provisionalmente solo con los vocales judiciales que hayan sido elegidos en plazo, o, también con los vocales no judiciales mediante la prórroga de sus mandatos”.

Para seleccionar a estos doce vocales, AJFV y FJI abogan por implantar un sistema de “listas abiertas”, de modo que “cada elector podrá votar a seis candidatos de entre los que se presenten, teniendo cada voto un valor diferente en función de la posición del elegido en la lista”.

Detallan que “podrán ser candidatos y electores todos los que figuren en el escalafón de la carrera judicial como magistrados del Tribunal Supremo, magistrados y jueces, siempre que estén en activo”.

Mientras que, según añaden, “podrán proponer candidaturas completas (o parciales) las asociaciones judiciales y las agrupaciones de electores, pudiendo formar parte de las últimas tanto asociados como no asociados”.

Sobre los requisitos para formar esas agrupaciones de electores, indican que se determinarán “reglamentariamente” pero “en ningún caso deben hacer extraordinariamente difícil la formación de las citadas agrupaciones”.

Asimismo, subrayan que “los jueces podrán presentar candidaturas individuales, pertenezcan o no a una asociación, con el correspondiente aval”. En cuanto a los avales, pretenden que “los jueces, estén o no asociados, puedan avalar candidatos en el número que reglamentariamente se establezca”, recalcando que “la exigencia de avales para garantizar el mínimo respaldo del candidato no podrá constituir un obstáculo insalvable”.

La AJFV y el FJI manifiestan que “la candidatura completa (12 candidatos) contendrá, al menos, un miembro de cada categoría judicial: magistrado del Tribunal Supremo, magistrado y juez”.

Y contemplan que, “en caso de no presentar, al menos, un candidato de cada categoría, la plaza correspondiente quedará vacante, de modo que la candidatura solo pueda tener 11 candidatos, si no presentase de una categoría, o 10, si no presentase candidatos de dos categorías”.

“Si alguna de las categorías no tuviese algún candidato entre los 12 más votados, necesariamente el/los últimos sea/sean sustituidos por el más votado de las categorías no representadas”, añaden.

Quieren, además, que la organización del proceso electoral corra a cargo del CGPJ, “bajo el control de la Junta Electoral Central”. e.p.