Dos vocales critican que Campo compaginara su trabajo en la AN y en el TC sin autorización

Madrid. Los dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votaron en contra de permitir a Juan Carlos Campo que terminara el juicio del ‘caso Defex’ en la Audiencia Nacional (AN), tras convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional (TC), emitieron un voto particular en el que aducen que son dos funciones incompatibles, al tiempo que reprochan al ex ministro de Justicia que continuara en la vista oral antes de recibir la autorización del CGPJ.

En su voto, al que tuvo acceso Europa Press, los vocales José Antonio Ballestero y Nuria Díez Abad se desmarcan del acuerdo alcanzado el 12 de enero por la Comisión Permanente del CGPJ, con el que se permitió a Campo compaginar su nueva labor en el TC con la de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tal y como había pedido el 31 de diciembre, para poder acabar el juicio del ‘caso Defex’. En concreto, la Comisión Permanente le dio el ‘placet’ para “concluir las sesiones, deliberaciones y votaciones que correspondan” a este juicio. Redac.