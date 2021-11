Egea asegura que nadie tiene que decirle lo que debe hacer a Moreno, que se declara libre

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró este sábado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “es libre y siempre ha sido libre y no tenemos que venir de fuera a decirle lo que tiene que hacer”, dijo en referencia a cuándo convocar las elecciones en la comunidad, según informa Efe.

A su llegada al congreso del PP andaluz que reelegirá a Moreno como líder, García Egea rexspondió así, en declaraciones a los periodistas, al consejo que dio el viernes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a Moreno, recomendándole que “vuele libre” y tome sus “propias decisiones” sobre la convocatoria de elecciones autonómicas.

El número dos del PP indicó que Moreno y los populares “saben muy bien” que lo primero es el interés de Andalucía y de sus ciudadanos, “incluso por encima de los intereses del propio partido”.

García Egea, que evitó responder sobre si hay una estrategia de una parte de la formación contra la dirección nacional, afirmó previamente que el PP es un partido “fuerte, unido” en torno a Moreno en Andalucía.

Fuentes de la dirección nacional insistieron en el mensaje de Egea y aseguraron que Casado había trasladado personalmente a Moreno que la convocatoria de elecciones es una decisión suya.

Mostró su confianza en el equipo de Moreno, garantizó que el presidente del PP, Pablo Casado, “ha apostado siempre” por Andalucía y situó al jefe del Ejecutivo andaluz como “un referente” para la dirección nacional porque “su gestión le avala”.

Posteriormente, en su intervención en el congreso ante el plenario repitió el mensaje y dijo que está “total y absolutamente de acuerdo” con la afirmación de Moreno, que había asegurado antes que él siempre ha sido libre y seguirá siéndolo.

“Tú eres y has sido siempre una persona libre, has puesto a Andalucía por encima del PP y tienes que seguir haciéndolo, por eso no tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Tú eres libre”, le dijo el dirigente del PP al presidente andaluz.

Habló de Moreno como “referente, amigo” y le mostró su apoyo “siempre” porque le tiene a su “disposición”.

A nivel nacional, la dirección del PP ve en las críticas de su exportavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo y en la pugna abierta por el equipo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid un intento de alterar el proyecto de Pablo Casado, como el que el expresidente Mariano Rajoy sufrió en 2008, tal y como informa para Efe María López.

En el entorno de la presidenta madrileña, que el viernes reclamó el respaldo de la dirección de su partido, con la que se mantiene enfrentada, niegan estas acusaciones y las consideran una “invención”.

El libro de Álvarez de Toledo, Políticamente indeseable, que tilda a Casado de “veleta” y “bienqueda” con “miedo”, las acusaciones de acoso contra el número dos del partido o el respaldo de Díaz Ayuso a la exportavoz, provocan sin embargo un déjà vu en la dirección nacional del PP.

El choque abierto retrotrae a la dirección nacional a 2008, cuando la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre cuestionó la estrategia de oposición mantenida por Rajoy y se especuló sobre una candidatura de esta dirigente en contra del líder gallego, que finalmente no llegó a materializarse.