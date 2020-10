El autor de la matanza de Atocha saldrá de la cárcel dentro de 20 días

liquidación de pena. Carlos García Juliá, autor de la matanza de los abogados de Atocha, saldrá de prisión el 19 de noviembre si los recursos de la Fundación Abogados de Atocha no prosperan, porque la Audiencia de Ciudad Real hizo una nueva liquidación de la condena que le permitirá no cumplir los más de 12 años que le restan. La Fundación pretende frenar la excarcelación porque entiende que se le han aplicado unas redenciones de condena a las que no tendría derecho ya que García Juliá quebrantó la libertad condicional con su huida a Paraguay en los años noventa y, por tanto, no le puede computar para una nueva liquidación. Así, interpuso un recurso de suplica ante la Audiencia de Ciudad Real contra la liquidación de condena, y luego alegaron ante la Audiencia Nacional, que se inhibió como tribunal sentenciador. efe