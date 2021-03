El CGPJ no podrá nombrar hasta que PSOE y PP lo renueven

Madrid. El pleno del Senado aprobó ayer de forma definitiva la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda realizar más nombramientos mientras esté en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018.

Dos años y casi cuatro meses en los que el PSOE y el PP fueron incapaces de cerrar un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado al igual que ocurre con cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Tras aparcar la proposición de ley que registraron para rebajar las mayorías exigidas para elegir a los vocales del CGPJ, iniciativa que suscitó incluso los recelos de las instituciones europeas, los grupos de la coalición de Gobierno impulsaron el recorte de competencias el CGPJ en funciones para presionar al PP a sentarse a negociar.

Pero tras varios intentos fallidos, la última negociación saltó por los aires a finales de febrero ante el veto del PP a que entrara en el CGPJ el juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel y al que los populares consideran candidato de Podemos.

El acuerdo no se ve cercano, y, hasta que no lo haya, el CGPJ no podrá realizar nuevos nombramientos para cubrir puestos vacantes de magistrado en el Supremo o presidencias en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.

Tras un debate de claro tinte electoral en el que socialistas y populares se acusaron mutuamente de querer controlar al Consejo General del Poder Judicial, recordando unos la condena del caso Gürtel y otros la de los ERE, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha quedado aprobada con 150 votos a favor, 108 en contra y 3 abstenciones. efe