El CNI admite espionaje bajo autorización judicial a 18 políticos independentistas

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitió este jueves que se espió a un número determinado de los independentistas (dieciocho de sesenta y cinco) que aparecieron en la lista publicada por ‘The New Yorker’, bajo autorización judicial, pero que las demás escuchas, entre las que se encontrarían las practicadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, habrían sido practicadas por otros dos posibles ‘culpables’.

Así, detalló que detrás de estos otros ataques a miembros del Gobierno y otros independentistas con Pegasus podría estar un país extranjero o miembros de las denominadas ‘cloacas’ del Estado. Al menos así lo desveló el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras escuchar las explicaciones que ofreció la directora del CNI, Paz Esteban, ante los portavoces parlamentarios que integran la Comisión de Gastos Reservados. Rufián consideró que cuando el CNI habla de otros organismos del Estado para culparles “está señalando a Interior”.

Y, para el portavoz de los republicanos catalanes, cualquiera de estas dos opciones es mala. En el caso de la primera “significaría un terrible agujero de seguridad nacional” que otro país espiara “por la cara a la gente, por sus ideas” y, de ser así, pondria en entredicho a su máxima responsable. También sería malo, añadió, que el espionaje no autorizado a independentistas, activistas o periodistas (solo contaban con autorización 18 de los más de 60 casos) fuera obra de otros organismos del Estado, “de las cloacas”.

“Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales”, dijo Rufián, incidiendo en que no estaba incumpliendo ninguna ley por desvelar parte de esa comparecencia, porque el grueso de la misma versó sobre cosas ya “filtradas” a los medios de comunicación. Según detalló, Esteban acudió a la comisión con documentación que contenía las autorizaciones judiciales para las escuchas llevadas a cabo por el CNI, aunque no pudo hablar específicamente del programa Pegasus y tampoco ofreció ninguna solución a la situación.

UNIDAS PODEMOS PIDE DESCLASIFICAR LOS PERMISOS JUDICIALES. Queriendo conocer más en profundidad el contenido de los documentos mostrados por la directora del CNI, Unidas Podemos pidió al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que desclasifique la información, por considerar que esta debe salir a la luz pública debido a la “máxima gravedad” del caso Pegasus. El portavoz del Grupo en el Congreso, Pablo Echenique, recalcó que tras la comparecencia de Esteban su formación sale “más preocupada de lo que ha entrado”.

“Por lo que se ha contado se refuerza la necesidad de asumir responsabilidades políticas. No la reduce, sino que la refuerza”, reiteró tras incidir en que se debe “investigar a fondo” a través de una comisión pública, que rechazan PSOE y PP.

APOYO DEL PSOE Y DEL PP AL CNI. Por contra, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, elogió la “claridad y contundencia” de la directora del CNI, para negar que haya habido espionaje ilegal a políticos independentistas, a la vez que cuestionó las informaciones publicadas por ‘The New Yorker’. “Hacemos una valoración extremadamente positiva, porque algo ha quedado muy claro: el Gobierno se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad”, zanjó el socialista.

En la misma línea, la portavoz del PP en el Gongreso, Cuca Gamarra, aseguró que a su grupo ya no le queda “ningún género de duda” sobre que la actuación del CNI estaba autorizada judicialmente.

CASI CUATRO HORAS DE COMISIÓN. La Comisión de Secretos oficiales, reunida ayer, por primera vez en toda la legislatura y en la que compareció la directora del CNI, Paz Esteban, duró casi cuatro horas. Además, también este jueves fue la primera vez que en un encuentro de este tipo estuvieron presentes cuatro partidos independentistas: ERC, EH Bildu, JxCAT y CUP.

La reunión tuvo lugar en la sala Mariana Pineda, donde habitualmente se reúne la Junta de Portavoces del Congreso y se desarrolló, como era previsible, rodeada de expectación y con grandes medidas de seguridad, ya que los diputados tienen el compromiso expreso de no desvelar ningún secreto de los que en ella se revelasen, por lo que tuvieron que depositar sus teléfonos móviles en unas taquillas cerradas con llave antes de entrar a la sala.

La directora del CNI llegó a la sala sin hacer declaraciones y acompañada de una maleta pequeña con gran documentación. Además, fuentes del propio organismo informaron a EFE de que Esteban acudía sin preocupación, porque todas sus actuaciones estaban respaldadas.