Tras un largo e intenso debate durante todo el día en medio de fuertes presiones, un Pleno del Tribunal Constitucional dividido acordó suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.

De esta forma, los magistrados entendieron que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores ‘populares’, que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes. Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales, por lo que se trata de una decisión inédita en nuestra democracia.

La corte de garantías da este paso después de que dichas enmiendas fueran aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado jueves en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición. Aunque dichas enmiendas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas el próximo jueves. Ahora, el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, tendrá que entregar personalmente en la Cámara Alta la decisión adoptada por el TC, de acuerdo con las citadas fuentes.

MÁS DE 9 HORAS. Los once magistrados iniciaron su cónclave interno a las 10.00 horas, pero las decisiones de calado no llegaron hasta las 19.30, cuando han acordado admitir a trámite el recurso del PP; aceptar también la personación solicitada por Unidas Podemos (UP) y PSOE; y rechazar las recusaciones lanzadas por los partidos de Gobierno contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.

Las fuentes jurídicas detallan que el recurso ‘popular’ se admitió por 6 votos –los de la mayoría conservadora– frente a 5 –los de la minoría progresista–; mismo resultado con el que se ha resuelto que no era el momento procesal oportuno para abordar las recusaciones formuladas por los ‘morados’ y los socialistas. UP argumentaba que González-Trevijano y Narváez debían apartarse al considerar que tienen “interés directo” en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno –el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– si sale adelante la modificación planteada.

El Pleno del TC ya se reunió con carácter urgente el pasado jueves, pero entonces González-Trevijano accedió a aplazarlo después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse, si no se les daba más tiempo estudiar un asunto de gran “complejidad” y “relevancia” que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el ‘quorum’ de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido.

El problema de fondo es que el TC aguarda desde el 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.

Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.

Sin embargo, las negociaciones en el seno del CGPJ encallaron el pasado 2 de diciembre por el veto tácito del bloque conservador al candidato de sus homólogos progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, y la negativa de estos últimos a volver a engordar su listado de aspirantes (que llegó a contar con nueve).

En este contexto, ‘morados’ y socialistas introdujeron en la proposición de ley que elimina el delito de sedición las dos enmiendas que despejan el camino para que Campo y Díez tomen posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos nominados por el órgano de gobierno de los jueces.

Por su parte, el CGPJ tiene previsto celebrar este martes a las 17.00 un Pleno extraordinario donde, por ahora, los únicos candidatos que figuran en el orden del día son los magistrados del TS Pablo Lucas y César Tolosa. Las fuentes consultadas por Europa Press ya apuntaban que, aunque formalmente Bandrés era el único aspirante formal y el bloque conservador manejaba varios nombres, los mejor posicionados para lograr el aval del conjunto del CGPJ eran Lucas y Tolosa.

Podemos habla de “golpe blando” y llama a desobedecer. Antes de conocerse la decisión del TC, uno de los partidos que forman la coalición de Gobierno, Unidas Podemos demandó al Constitucional que no actúe de forma “antidemocrática” y finalmente no cautelarmente la reforma que desbloquea su renovación, aunque desgranó que si finalmente resuelve en ese sentido, – como así sucedió– las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no atender esa paralización.

Así lo indicó la coportavoz de la formación morada, Alejandra Jacinto, para calificar de “gravísima” el posible “golpe blando” a la democracia que podría perpetrar el “aparato de la derecha judicial”, si el Pleno del TC admite las medidas cautelares solicitadas por el PP antes de que la proposición de ley se apruebe en la cámara alta. Jacinto desgranó que se trata de una vulneración de la separación de poderes y cruzar una “línea roja”que amenazaría las bases del sistema democrático. A su vez, denunció que la actitud del organismo, con un tercio de vocales con mandato caducado, se enmarca en una campaña “antidemocrática” de la derecha española contra el Gobierno de coalición, iniciada desde el inicio de le legislatura y que tiene como ejemplos claros los bloqueos a la renovación del Constitucional y del CGPJ.

En la misma línea se expresó posteriormente el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que explicÓ que si el TC “interviene de forma inaudita” la tramitación de leyes en la sede de la soberanía nacional, donde según la Constitución reside el mandato de elaborar leyes, “no habría motivos para acatar” tal orden. No obstante, recordó que su partido carece de representación en la Cámara Alta.

Una postura de la que aparentemente se desmarcan tanto Yolanda Días como los socialistas, “El PSOE dio muestras de su respeto a la declaración de poderes. Siempre hemos sido respetuosos con la justicia pero no me pongan un escenario que como demócrata no quiero ni me puedo imaginar”, respondió la portavoz de la ejecutiva socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría.