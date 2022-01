El ejercito de Lituania estará tres meses más en la frontera

Madrid. El Gobierno de Lituania ha aprobado este viernes mantener durante tres meses más al Ejército desplegado en la frontera con Bielorrusia, en el marco de la crisis migratoria en la región. La ministra del Interior lituana, Agnes Bilotaite, ha justificado que “las amenazas en la frontera con Bielorrusia no han desaparecido” y que el “ataque híbrido no ha terminado”, aunque ha reconocido que la situación en la frontera “parece haber amainado. Creemos que todavía hay varios miles de migrantes ilegales en el territorio de Bielorrusia que pueden ser explotados en cualquier momento hacia la frontera con Lituania”, ha indicado Bilotaite, remarcando que, mientras el país no cuente con “una barrera física”, necesita “la imprescindible ayuda de los soldados”. efe