El fundador de Blackwater violó el embargo de armas de Naciones Unidas a Libia en 2019

Washington. El mercenario Erik Prince, fundador de Blackwater y cercano al expresidente de EE. UU. Donald Trump violó el embargo de armas de Naciones Unidas a Libia en 2019, según un informe confidencial de esta organización difundido este viernes por The New York Times y The Washington Post. El informe, que está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, revela que Prince desplegó una pequeña fuerza de mercenarios occidentales fuertemente armados en el este de Libia al servicio del comandante rebelde Jalifa Hafter, jefe del Ejército Nacional Libio (LNA). El operativo tuvo un coste aproximado de 80 millones de dólares y tenía como objetivo deponer al Gobierno reconocido por la ONU con sede en Tripoli, dirigido por Fayez al Sarraj. Los mercenarios se hicieron con drones, lanchas, gafas de visión nocturna y equipos para interceptar comunicaciones enemigas. También intentaron comprar tres helicópteros militares, entregados por EE. UU. a Jordania, pero funcionarios en Amán abortaron el trato, lo que hizo descarrilar la operación. EFE