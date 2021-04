El funeral del duque de Edimburgo se hará el próximo 17

El Palacio de Buckingham ha anunciado que el funeral por el duque de Edimburgo, fallecido este viernes a los 99 años de edad, será el próximo sábado, 17 de abril, a las 15.00 horas en la Capilla de San Jorge, en Windsor.

En esta ceremonia, que no será funeral de Estado, se “celebrará y reflejará” una vida de servicio de una forma apropiada en el marco de la pandemia de coronavirus, según recogen fuentes de la cadena pública británica BBC.

Estarán presentes los miembros de la familia real británica, incluido el duque de Sussex, que viajará expresamente desde Estados Unidos para asistir a la cita.

Tras la ceremonia de ayer Felipe será enterrado en la prestigiosa cripta real de la Capilla de San Jorge.

Ayer hubo varios homenajes por el duque de Edimburgo en varios puntos de Reino Unido y se han declarado ocho días de luto nacional (ayer el primero) y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales hasta las 8.00 horas de la mañana del día siguiente de su funeral como señal de erspeto.

El príncipe Felipe no tendrá capilla ardiente y por tanto no habrá actos públicos para que la población pueda despedirse del consorte de la reina, ya que una de las peticiones más repetidas es que no se concentren en Buckingham ni en ningún otro lugar para evitar contagios por coronavirus y desde la web oficial de la casa real piden realizar una donación a alguna organización caritativa en su lugar. Sí se ha publicado un libro de condolencias virtual.

“Mi querido ‘papá’ (en español) era una persona muy especial y creo que él hubiera sido la persona que más se habría sorprendido por la reacción y por todas las cosas conmovedoras que se han dicho de él”, ha afirmado el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, en un mensaje difundido anteyer.

“Estamos muy conmovido por las muchas personas de todo el mundo y de la Commonwealth que según creo comparten nuestro luto y dolor”, ha añadido, al tiempo que ha expresado su “gratitud” y la de su familia.

Carlos, emocionado, ha explicado que lo echará “enormemente” de menos y ha destacado el “servicio más destacable y devoto a la reina, a mi familia y al país entero”.

Ayer, el Reino Unido rindió un primer homenaje solemne a la figura del marido de la reina Isabel II, el príncipe Felipe, que falleció ayer a los 99 años, con 41 salvas de cañonazos, una por minuto, en diferentes puntos de la geografía británica.

Desde las 12.00 hora local (11.00 GMT) y hasta 41 minutos después, los cañones en emplazamientos militares de Londres, Edimburgo, Cardiff, Belfast o Gibraltar, así como desde los destructores HMS Diamond y HMS Montrose, lanzaron disparos que fueron ofrecidos en directos por las televisiones, lo que subraya el alcance del eco que está teniendo esta luctuosa noticias.

reacciones de apoyo Pese a que decenas de personas se congregaron cerca de alguno de esos lugares, como la emblemática Torre de Londres, la ceremonia se desarrolló con gran sobriedad, después de que el Gobierno hubiese pedido a los ciudadanos seguir las salvas desde casa debido a la pandemia.

Poco antes del comienzo de los cañonazos, la Casa Real difundió a través de sus redes sociales el extracto de un discurso de 1997 de Isabel II (con motivo de sus bodas de oro) en el que ésta explicó la importancia del duque de Edimburgo en su vida, acompañado por una foto de ambos.

“Él ha sido, simplemente, mi fuerza y mi apoyo todos estos años y yo, y toda su familia y este y muchos otros países, le debemos más de lo que él nunca reconocería o de lo que vayamos a saber”, dijo.