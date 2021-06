El Gobierno concede indultos parciales y condicionados por "utilidad pública"

Madrid. EFE/EP. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial (continúan inhabilitados), reversible y condicionado para los nueve de los condenados por el proceso independentista en Cataluña, una medida de gracia por "razones de utilidad pública". En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha avanzado que pretende abrir una nueva etapa de diálogo y cerrar el enfrentamiento. Sánchez, ha asegurado este martes que con los indultos aprobados para los dirigentes independentistas, no se les está pidiendo que cambien o renuncien a sus ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad. Ha lanzado ese mensaje en su declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado los indultos para nueve dirigentes independentistas del procés. El jefe del Ejecutivo ha insistido en la “utilidad pública” de los indultos y se ha mostrado convencido de que, con ellos, “hay camino” para a convivencia. La medida de gracia ha recalcado que no exige que los beneficiados por ella cambien sus ideas. “No esperamos tal cosa. De hecho, las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática”, ha añadido. En esa línea, ha manifestado que una democracia fuerte como la española no pide a nadie que renuncie a sus ideas, pero exige que todas las ideas se defiendan en el marco de la legalidad. “Ahora es el momento de la política de pasar página y de volver a la vía que no se debió abandonar”, ha reclamado el presidente, tras dejar claro que estos indultos “no ponen en cuestión” la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los independentistas, y además están condicionados a que los beneficiados no vuelvan a quebrantar la ley.



“SUPERAR LA ESPIRAL TÓXICA”

La justificación de los indultos concedidos por el Gobierno a los nueve condenados por sedición y malversación en el 'procés' independentista que cumplían penas de prisión pasa por superar la actual “espiral tóxica” y normalizar las relaciones tanto constitucionales como “afectivas” entre España y Cataluña. Ello no podía depender de que una o más personas mostraran o no su arrepentimiento respecto de los hechos por los que fueron condenados, según han explicado este martes fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las fuentes consultadas explican que todos estos planteamientos fundamentan la motivación de la utilidad pública en los decretos de indulto aprobados por el Consejo de Ministros. La medida de gracia contempla la extinción de las penas de prisión que les resta por cumplir a los condenados, y fija un periodo de seguridad de entre 3 y 6 años -según el condenado- que condiciona el perdón a que no vuelvan a cometer delitos graves durante este periodo.

Las mismas fuentes señalan que se parte de la convicción de que los indultos no significan en ningún caso que no se acate la sentencia, que es firme y no se revoca. Pero añaden que la decisión del Tribunal Supremo tuvo consecuencias - el cumplimiento de 1.300 días de prisión-, y que ahora es el momento de abrir la vía política.

La finalidad, insisten las mismas fuentes, es mejorar la situación tanto política como económica en Cataluña, desde el convencimiento de que es necesario que catalanes y el resto de españoles se escuchen mutuamente.

DIÁLOGO, AHORA COMO EN LA TRANSICIÓN

En este punto, el diálogo se considera el cauce más eficaz para afrontar el problema, al igual que ocurrió en el periodo de la redacción de la Constitución, durante la transición, en el que participaron personas que se habían enfrentado en una guerra.

Además, las mismas fuentes añaden que la decisión del gobierno respecto de los condenados --por hechos que se siguen considerando muy graves y tras el cumplimento ya de más de tres años de prisión-- no es algo excepcional en las democracias occidentales.

Apuntan a que en este asunto ha habido errores por parte de todos, sobre todo de la parte independentista, que ha ignorado a la mitad de Cataluña, pero que hay que reconocer también que desde otra parte se ha ignorado a los independentistas y la situación debe ser superada por un proyecto para una Cataluña europea, plural y próspera, que tenga más autogobierno.

Por ello, desde el Ejecutivo se trabajará para convencer a las partes más alejadas de los postulados constitucionalistas, que la Carta Magna nos defiende a todos, incluso a los que la denigran, pero también que en ella cabe la defensa de todas las ideas.

El Gobierno cree además que no habrá reincidencia en los indultados por varios factores: la pena de inhabilitación se mantiene integra, el perdón está condicionado a que no se cometan delitos graves, el Código Penal se mantiene vigente y tienen el convencimiento de que no se va a volver a llevar a la sociedad catalana a la situación extrema que se produjo en 2017.