El Gobierno considera una "imposición" que Feijóo quiera una rebaja de impuestos para apoyar el plan por la guerra

MADRID. EP. El Gobierno considera que sería una "imposición" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiera incluir una rebaja de impuestos para apoyar el decreto con el plan de medidas por las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania. Así lo ha afirmado la Portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, después de la reunión de tres horas que ha mantenido el líder 'popular' con el jefe del Ejecutivo. De este modo ha señalado que deja de ser una propuesta para convertirse en una "imposición" si de ella se deriva que si no se acepta, el PP rechazará el plan al completo. En este sentido, fuentes de Moncloa han señalado que Feijóo no ha dejado claro si el PP va a votar 'no' o se abstendrá en la convalidación del decreto anticrisis, pero la portavoz ha criticado que puedan oponerse a medidas como el incremento del 15 % del ingreso mínimo vital, la ampliación del bono social a 600.000 familias adicionales y las ayudas millonarias a sectores como el transporte y el primario.

Rodríguez rechaza que Pedro Sánchez no haya pedido el apoyo al PP para el Real Decreto --como sostuvo Feijóo en su intervención al término de la reunión-- alegando que esta petición aparece por escrito en el documento de once puntos que le ha entregado el presidente a Feijóo en la reunión que han mantenido. Además, la portavoz ha asegurado que se lo requirió en sede parlamentaria a todos los partidos y "especialmente al PP", al tiempo que le ha pedido a Feijóo que no utilice este argumento como "excusa" para no hacerse cargo de la convalidación del decreto.

NO ENVIÓ EL DOCUMENTO PARA NO CONDICIONAR LA REUNIÓN. Sobre este documento de once puntos que según la portavoz ha guiado la reunión, fuentes de Moncloa han reconocido que no se lo enviaron a Feijóo antes de la reunión, pero han restado importancia al malestar manifestado por el PP al conocerlo por una publicación en prensa.

En este sentido defienden que no se lo hicieron llegar previamente para no condicionar la reunión, pero lo presentaron durante el encuentro para mostrar "predisposición" a recuperar consensos que a su juicio se habían perdido. En cualquier caso y como el presidente del PP ha rechazado apoyar el citado Real Decreto, Rodríguez le ha pedido que "recapacite" y lo apoye. Además, ha advertido de que esta propuesta de rebajar el IRPF a rentas medias y bajas sería una "imposición" si por el hecho de que el Gobierno no lo acepte, su partido rechaza el Plan del Ejecutivo. La Portavoz ha calificado la reunión de "fructífera" y "provechosa", ha saludado la "buena disposición" de Feijóo, pero le ha acusado de "poca concreción" y de no haber aportado ninguna documentación al encuentro. Asimismo, ha asegurado que Sánchez le ha ofrecido que haya "conversaciones permanentes" entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

FEIJÓO HA PEDIDO TIEMPO. En este sentido, ha lanzado una pulla al líder 'popular' al asegurar que entienden que éste necesita un tiempo de asimilación de su nueva responsabilidad. Isabel Rodríguez también ha dicho que Feijóo había pedido un tiempo sobre otras cuestiones que son "consensos básicos" como retomar las negociaciones sobre el CGPJ, aunque previamente este ha dicho que estaba de acuerdo en retomar el diálogo, la reforma del artículo 49 de la Constitución o la eliminación del voto rogado. A este respecto, fuentes de Moncloa han indicado Feijóo ha pedido tiempo para conocer a los candidatos y las propuestas pero que Sánchez ha tratado de concretar fechas respecto a al renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional y le ha señalado que debe realizarse antes del 12 de junio.

LA ACTITUD "PARECE SINCERA". Además, respecto a si el Gobierno aprecia diferencias entre el nuevo liderazgo de Feijóo y el anterior de Pablo Casado, fuentes gubernamentales han indicado que "la actidud es buena" y "parece sincera". Y ha lanzado, a modo de crítica, la necesidad de reafirmar el pacto contra la violencia de género mostrando su preocupación por que el PP pueda asumir las tesis de Vox de calificarlo de violencia intrafamiliar.