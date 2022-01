El Gobierno desautoriza al ministro Garzón por sus declaraciones sobre la carne

MADRID. EP. La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha desautorizado este miércoles al ministro de Consumo, Alberto Garzón, asegurando que sus declaraciones en un medio británico contra el sector cárnico español son opiniones "a título personal" y no del Gobierno y ha evitado pronunciarse sobre si debe dimitir o no o rectificar sus palabras. En este sentido y al ser preguntada durante una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, si cree que el ministro debería dimitir como le ha pedido el sector, Isabel Rodríguez se ha limitado a decir: "eso se lo deberá preguntar a él". La Portavoz del Ejecutivo ha evitado en todo momento respaldar al ministro y ha insistido en que Alberto Garzón "hablaba a título personal" cuando ha dicho que es peor la carne de las macrogranjas que la de la ganadería extensiva y que se maltrata a los animales en España. "Él hablaba a título personal", ha insistido la ministra, quien ha recalcado que esa no es la posición del Gobierno, sino que las posiciones del Ejecutivo con relación a la ganadería son los acuerdos que salen del Consejo de Ministros y que el presidente Pedro Sánchez ha realizado declaraciones apoyando al sector ganadero del país.

Así, la Portavoz ha vuelto a contextualizar las consideraciones del ministro Garzón en un "ámbito personal" y ha insistido en la misma idea cuando la han preguntado si el titular de la cartera de Consumo debería rectificar o dimitir. "Eso se lo debería preguntar a él", ha sostenido sin pronunciarse si debe hacerlo o no, como le han pedido no solo el sector, sino también el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. Rodríguez ha evitado en todo momento pronunciarse a este respecto a pesar de las preguntas y tras ser advertida por la presentadora del programa de que no encontraba mucho apoyo al ministro de Consumo, Isabel Rodríguez ha insistido en que "él mismo se hizo cargo de sus declaraciones" afirmando de nuevo que las había realizado "a título personal".

Por el contrario, la ministra ha recalcado frente a las afirmaciones del ministro de Consumo, que el sector ganadero y agrícola es prioritario para el Gobierno como lo demuestran las medidas que se han aprobado para apoyarlo, entre las que ha citado la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir que los productores tengan que vender a pérdidas y cubran al menos el coste de producción y también la estrategia llevada a cabo para aplicar los fondos de la PAC. En este sentido, Rodríguez ha insistido en poner en valor el sector ganadero como un sector prioritario para el Ejecutido, dejando claro que "no se entiende España sin ese sector" porque es "fundamental" desde un punto de vista económico, para el sostenimiento del medio rural y del medio ambiente.

Ha recordado, de hecho, el valor de las exportaciones, dejando claro que no solo cumplen todos los estándares europeos de calidad, sino que los productos que se exportan son "excelentes". La Portavoz ha defendido además, que la agricultura y la ganadería son un elemento de cohesión territorial, que garantizan el desarrollo rural y ha añadido que a veces no es necesario "inventarse" elementos que puedan servir al desarrollo rural, sino que hay que apoyar a la ganadería y la agricultura en este sentido.