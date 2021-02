El Govern dice que será seguro votar y que dará resultados

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, aseguró que la jornada electoral del 14-F se podrá desarrollar “con toda seguridad y toda normalidad” y dio por hecho que esa misma noche podrá ofrecer los resultados.

Tras la reunión semanal del Govern, Budó consideró “lógico que haya miedo o recelos a ir a votar” en plena pandemia, pero hizo un “llamamiento a la tranquilidad”, porque está “garantizada” la salud tanto de los votantes como de las personas que estarán movilizadas en los colegios electorales.

“Ir a votar será seguro, los colegios electorales serán lugares seguros”, afirmó Budó, que pidió que “nadie se quede en casa por miedo a ir a votar”.

Destacó que el Govern “ha tomado todas las medidas para que el 14F se pueda votar con toda seguridad y toda normalidad”, tras tomar “todas las medidas de higiene y sanitarias” en los colegios previstas en los protocolos.

Según la consellera, “los ciudadanos podrán ir a votar con toda seguridad”, como pueden ir a hacer “otro tipo de actividades”.

Por otra parte, Budó descartó que la noche electoral se tenga que aplazar la publicación de los resultados si no se pudieron constituir muchas de las mesas.

Según la dirección general de procesos electorales del Govern, el 99 % de estas mesas electorales ya están “garantizadas” con miembros suficientes para poder ser constituidas la mañana del 14 de febrero, informa Efe.

Por otro lado, Correos informó de que admitió hasta la fecha más de 191.500 votos por correo, de los cuales 109.564 fueron entregados directamente en el domicilio y otros 81.986 en las oficinas, de manera que el 67,3 % de los 284.634 solicitantes ya han ejercido su derecho al voto.

Con estas cifras, constata este organismo en un comunicado, se puede registrar el récord de voto por correo en unos comicios para el Parlamento de Cataluña desde su primera celebración tras la aprobación del Estatut, a cuatro días de que finalice el plazo para esta modalidad.

En cuanto a la campaña, el candidato del PSC, Salvador Illa, dijo que la estabilidad de un eventual Govern pilotado por los socialistas “no descansará sobre Vox”, formación con la que no tiene “nada que hablar” y de la que lamenta que se le esté dando “una notoriedad que no merecen”.

“No tengo nada que hablar con esa gente, estoy en sus antípodas políticas y no sustentaré ningún Govern que descanse en nada que ellos puedan ofrecer. Esto no lo haré y lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica”, señaló.