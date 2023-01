El juez envía a prisión al detenido por el ataque de Algeciras

Madrid. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto ataque yihadista de Algeciras, Joaquín Gadea, acordó ayer prisión incondicional para Yassine Kanjaa, el marroquí de 25 años que fue arrestado como autor de la muerte violenta del sacristán Diego Valencia. Le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas del artículo 573 del Código Penal, que pueden conllevar la prisión permanente revisable.

Gadea entiende que los indicios recopilados sustentan que la actividad desarrollada por Kanjaa se puede calificar como un ataque yihadista dirigido tanto contra sacerdotes que profesan la fe católica como contra musulmanes que para el investigado no siguen el Corán.

El detenido no había aparecido como peligroso en la inteligencia policial, siendo totalmente desconocido para las fuerzas de seguridad. No solo se desconocía su rigorismo religioso, sino que no se había visto inmerso en ningún tipo de altercado o incidente que hubiera podido generar algún tipo de actuación policial, tal y como se refiere en el informe policial remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6.

Como adelantó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, al analizar las redes sociales del presunto autor del ataque, los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) encargados de las pesquisas detectaron que comenzó a mostrar recientemente su radicalización. El espacio temporal en el que se produce su radicalización, prosigue el juez, «coincide con lo observado en sus redes sociales, tal y como recoge el informe policial».

Objetivos definidos. El juez concluye, tras analizar la actividad del detenido en internet, el contenido de su teléfono y las declaraciones de los testigos, que Kanjaa mantiene una visión radical del islam: «Encontrándose plenamente radicalizado en terrorismo yihadista culminado tras un adoctrinamiento ideológico que se podría calificar de rápido y que ha finalizado con la comisión de acciones violentas contra otras personas provocando, consciente e intencionadamente el mayor daño posible, manteniendo en todo momento el control de la situación».

En relación a la situación mental del detenido, que tiene antecedentes por problemas psiquiátricos en Marruecos, el instructor constata que en las dos declaraciones que ha prestado Kanjaa, ante la Policía y en el juzgado, «salvo algunas contradicciones sobre elementos periféricos del relato, es capaz de reproducir en esencia los aspectos más importantes de su acción». Por eso, sostiene que la conducta del investigado fue «consciente», ya que tenía perfectamente definidos «sus objetivos». Tono Calleja