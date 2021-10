El ministro de Exteriores dice que la demanda española de gas argelino “está garantizada”

Madrid..- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que la demanda española de gas argelino “está garantizado” pese a que todavía no hay una decisión oficial del Gobierno de Argelia sobre el gasoducto que transita por Marruecos con destino a España. “Hay otras formas de transportar el gas, y lo importantes es que los españoles pueden estar tranquilos, la demanda de gas española hacia Argelia está garantizada”, ha subrayado Albares en declaraciones tras participar en el Foro de Nueva Economía.

Según el ministro, el pasado jueves tuvo una nueva oportunidad de entrevistarse son su homologo argelino quien “ha garantizado la demanda, como no puede ser de otra manera cuando hay una asociación energética estratégica”. Argelia ha amenazado con cortar el suministro de gas vía Marruecos el próximo 31 de octubre, no obstante, el titular de Exteriores se ha mostrado convencido de que “hay otras vías de transporte”, por lo que España no sufrirá restricciones de gas. En cuanto a las relaciones con Marruecos, Albares se ha mostrado optimista sobre ese puente político. efe